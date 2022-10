Bénévoles recherchés pour la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

L’événement sportif, prévu initialement en mars 2021, devait se tenir 50 ans après la première Finale de l’histoire des Jeux, mais le rendez-vous a dû être reporté à deux reprises, en raison de la COVID-19.

D’ici mars 2023, le Comité organisateur des Jeux à Rivière-du-Loup entend mobiliser 2000 bénévoles. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Au moment de l’annonce du report de la Finale des Jeux en janvier dernier, le COFJQ avait réussi à rassembler plus de 700 personnes. Il souhaite poursuivre sur cette lancée. On ne part pas de zéro aujourd’hui, on est à 450 bénévoles inscrits , recense sa directrice générale, Karine Malenfant.

D’ici mars 2023, le COFJQ entend mobiliser 2000 bénévoles pour être capable d'accueillir 3300 athlètes, leur famille et les spectateurs de partout au Québec.

Pour y parvenir, il lance l’appel aux personnes intéressées à s’impliquer. Ces dernières sont invitées à se manifester le plus tôt possible. Même s'ils ne connaissent pas parfaitement leurs disponibilités, au moins elles seront inscrites dans la banque , précise Karine Malenfant.

« Ça n’arrivera pas avant 50 ans, alors si on veut s’engager dans une finale des Jeux du Québec, c’est maintenant. » — Une citation de Karine Malenfant, directrice du Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Encourager l’implication des entreprises de la région

La Ville de Rivière-du-Loup encourage les organisations de la région à proposer des incitatifs pour permettre à leurs employés de s’impliquer dans l’organisation des Jeux, à l’instar de Premier Tech. L'entreprise a déjà annoncé qu’elle permettrait à ses travailleurs d'être bénévoles sur leurs heures de travail tout en étant rémunérés.

La Ville de Rivière-du-Loup montrera elle aussi l’exemple. Le maire Mario Bastille ainsi que l’ensemble des employés municipaux seront réquisitionnés pour prêter main-forte au Comité organisateur. Dès que le gouvernement a annoncé qu’on aurait la Finale des Jeux, le message qu’on a passé à l’interne, c'est qu'il faut que nos employés soient disponibles cette semaine-là , illustre Mario Bastille.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, montre l'exemple : il a déjà indiqué qu'il sera bénévole au transport pendant les Jeux (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

« Il faut faire ça comme du monde. On n’a pas de deuxième chance de faire bonne impression. C’est important que la Ville embarque à fond là-dedans. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

D’après les informations de Patrick Bergeron