Un groupe doute de la transparence de la Commission sur l’état d’urgence

L'avocate Cara Zwibel, qui représente l'Association, dit avoir des interrogations à propos des documents qu'Ottawa a soumis en preuve et avoir des inquiétudes par rapport au degré de transparence démontrée jusqu'ici .

Ce n'est pas que nous ne reconnaissons pas qu'il existe une sphère d'activités que le gouvernement peut vouloir protéger de manière légitime , a expliqué l'avocate en conférence de presse mercredi, ajoutant que le gouvernement est toutefois tenu de fournir une explication au Parlement afin de justifier le recours à la Loi sur les mesures d'urgence.

Si le gouvernement fournit une explication, mais qu'il indique qu'elle est partielle parce que certaines informations ne peuvent être dévoilées publiquement, alors je pense que ce sera un problème, ce sera un manque de franchise envers le Parlement et la population canadienne , a soutenu Me Zwibel.

« Je pense que nous aurons des questions à propos du degré d'ouverture du gouvernement, et quant aux preuves, à savoir si elles permettent le type de transparence que nous estimons nécessaire. » — Une citation de Cara Zwibel, avocate représentant l'Association canadienne des libertés civiles

L'Association canadienne des libertés civiles a actuellement accès à une base de données qui comprend des éléments de preuves qui seront présentés pendant les audiences de la Commission sur l'état d'urgence, mais Me Zwibel ne peut dire si elle est exhaustive. Nous savons seulement ce qui s'y trouve, mais nous ne savons pas ce qu'il peut manquer , a-t-elle résumé, indiquant qu'elle ne connaît pas les requêtes qui ont été formulées par les commissaires.

L'Association est d'avis que le recours à la Loi sur les mesures d'urgence n'était pas justifié d'un point de vue juridique, mais ce qui est fait, est fait , a laissé tomber Me Zwibel.

L'issue de l'enquête publique ne pourra pas changer le recours à la Loi sur les mesures d'urgence, mais elle pourra certainement conduire à certaines améliorations de la loi et de son mécanisme de reddition de comptes, en plus d'influencer les Canadiens quant à leur perception du gouvernement libéral, incluant pendant les prochaines élections, a résumé Me Zwibel.

Une enquête obligatoire

Le gouvernement libéral fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence le 14 février dernier, offrant ainsi des pouvoirs extraordinaires temporaires aux policiers afin d'expulser les manifestants paralysant le centre-ville d'Ottawa et autorisant les banques à geler les comptes des personnes impliquées.

Cette décision était survenue alors que le soi-disant convoi de la liberté avait établi un véritable siège au centre-ville d'Ottawa en utilisant des camions lourds. D'autres groupes avaient aussi érigé des blocus à proximité de divers postes frontaliers.

Les manifestants, qui avaient amassé des millions de dollars par l'entremise de plateformes de sociofinancement, réclamaient la fin de l'obligation vaccinale ainsi que, dans certains cas, le départ du gouvernement libéral de Justin Trudeau.

La Loi sur les mesures d'urgence exige la tenue d'une enquête publique pour analyser le processus décisionnel du gouvernement chaque fois qu'elle est invoquée.

En plus du premier ministre Justin Trudeau, sept ministres fédéraux figurent sur la liste de témoins qui seront convoqués par les commissaires. Les leaders du convoi de manifestants qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa l'hiver dernier, y compris Pat King et Tamara Lich, sont eux aussi attendus devant la Commission.

Les audiences, présidées par le juge ontarien Paul Rouleau, s'amorceront jeudi et le rapport doit être soumis au plus tard en février 2023.