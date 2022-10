Des pommes de terre plus petites en raison des pluies fortes du printemps

Plusieurs producteurs avaient alors dû planter de nouveaux semis ou ensemencer plus tard. Avec une période de croissance plus courte, le légume est évidemment demeuré plus petit qu’à l’habitude, notamment à Saint-Ambroise.

L’hiver, des fois, le plus petit calibre, il y a moins de marchés disponibles pour écouler ces calibres-là. On va devoir user de nos méninges, essayer de trouver des marchés secondaires ou aller vers l’exportation si c’est bon encore une fois , a expliqué Manon Jobin, responsable de la production chez Québec Parmentier.

Selon la Financière agricole, 80 % des producteurs membres ont soumis un dossier de réclamation. Plus de 600 000 $ ont déjà été versés et ce nombre grimpera une fois l’analyse des demandes complétées.

Si on exclut la période du printemps, on est quand même dans une situation qui va être dans la moyenne, ou la basse moyenne des saisons historiques , a calculé Yves Lefebvre, directeur général régional de la Financière agricole.

La Financière agricole doit aussi rencontrer les producteurs d'autres cultures jeudi. Le portrait ne devrait pas être beaucoup plus rose.

D’après un reportage de Mélissa Paradis