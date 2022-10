Match d’ouverture Maple Leafs contre Canadiens, une tradition non écrite

Pour une troisième saison d’affilée, les Maple Leafs de Toronto entament leur saison contre les Canadiens de Montréal. Ce rendez-vous est en quelque sorte une tradition non écrite. Au cours des 10 dernières saisons, les deux équipes se sont affrontées à sept reprises pour donner le coup d’envoi à la saison.

Voici un regard sur ces affrontements qui offrent une vitrine dans l’histoire récente de l’équipe.

2013 : victoire des jeunes Maple Leafs

Portant les couleurs de leur équipe favorite, Samuel Forget et Marc Lebangie posent pour la caméra lors du match d'ouverture de la LNH en 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Le capitaine des Canadiens de Montréal Brian Gionta tente de reprendre la rondelle suite à un arrêt du gardien des Maple Leafs de Toronto Ben Scrivens, lors de la première période du match d'ouverture des deux équipes en janvier 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Tyler Bozak des Maple Leafs de Toronto, célèbre son but avec ses coéquipiers lors de la deuxième période du match d'ouverture de 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Le gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price fait un arrêt aux dépens de Mikhail Grabovski des Maple Leafs de Toronto, lors du match d'ouverture des deux équipes le 19 janvier 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Le gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price cherche la rondelle, alors qu'une mêlée éclate devant lui, lors de la deuxième période du match d'ouverture de 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Maintenant membre des Flames de Calgary, Nazem Kadri, alors membre des Maple Leafs de Toronto, célèbre un but lors du match d'ouverture de la saison 2013. Photo : Reuters / Christinne Muschi

Image 2 de 6 Le capitaine des Canadiens de Montréal Brian Gionta tente de reprendre la rondelle suite à un arrêt du gardien des Maple Leafs de Toronto Ben Scrivens, lors de la première période du match d'ouverture des deux équipes en janvier 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Image 3 de 6 Tyler Bozak des Maple Leafs de Toronto, célèbre son but avec ses coéquipiers lors de la deuxième période du match d'ouverture de 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Image 4 de 6 Le gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price fait un arrêt aux dépens de Mikhail Grabovski des Maple Leafs de Toronto, lors du match d'ouverture des deux équipes le 19 janvier 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Image 5 de 6 Le gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price cherche la rondelle, alors qu'une mêlée éclate devant lui, lors de la deuxième période du match d'ouverture de 2013. (Archives) Photo : Reuters / Christinne Muschi

Maintenant membre des Flames de Calgary, Nazem Kadri, alors membre des Maple Leafs de Toronto, célèbre un but lors du match d'ouverture de la saison 2013. Photo : Reuters / Christinne Muschi

À la suite du lock-out de l’automne 2012, les Maple Leafs ont entamé leur saison en janvier 2013 contre les Canadiens à Montréal.

Un jeune noyau composé de Phil Kessel, Nazem Kadri, Tyler Bozak, James Van Riemsdyk et James Reimer était sous la tutelle de l'entraîneur de l’époque, Randy Carlyle.

Plusieurs partisans s'attendaient à voir une équipe des Leafs excitante qui dans quelques saisons, pourrait aspirer aux grands honneurs.

En cette soirée de janvier, cette jeune équipe a vaincu les Canadiens 2-1.

Fait intéressant : l’attaquant recrue des Canadiens à l’époque, Brendan Gallagher, est le seul membre des deux équipes à avoir participé à tous les matchs d’ouverture entre Toronto et Montréal depuis 2013.

Au printemps 2013, les Maple Leafs participent aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2004-2005. Ils sont éliminés en sept matchs par les Bruins.

2013-2014 : l’affaire George Parros

En 2013-14, les bagarres étaient encore courantes dans la Ligue nationale de hockey. Tristement en cette soirée d'octobre, le K.O de George Parros fut le fait saillant d'une soirée qui aurait dû être une célébration du hockey. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le gardien Carey Price fait un arrêt au dépend de Phil Kessel, lors de la partie d'ouverture de la saison 2013-14 des Maple Leafs de Toronto et des Canadiens de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Brendan Gallagher, le seul membre de l'édition 2013-14 des Canadiens de Montréal qui endossera le Bleu-blanc-rouge ce soir, compte un but lors de la première période du match d'ouverture de la saison 2013-14. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Dans une soirée marquée par les combats, Travis Moen des Canadiens de Montréal affronte Mark Fraser des Maple Leafs de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Pour le deuxième match d'ouverture de suite, Tyler Bozak s'est inscrit a la feuille de pointage pour les Maple Leafs de Toronto. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Suite à leur victoire, le défenseur Carl Gunnarsson célèbre la victoire des Maple Leafs avec son gardien James Reimer. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Image 2 de 6 Le gardien Carey Price fait un arrêt au dépend de Phil Kessel, lors de la partie d'ouverture de la saison 2013-14 des Maple Leafs de Toronto et des Canadiens de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Image 3 de 6 Brendan Gallagher, le seul membre de l'édition 2013-14 des Canadiens de Montréal qui endossera le Bleu-blanc-rouge ce soir, compte un but lors de la première période du match d'ouverture de la saison 2013-14. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Image 4 de 6 Dans une soirée marquée par les combats, Travis Moen des Canadiens de Montréal affronte Mark Fraser des Maple Leafs de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Image 5 de 6 Pour le deuxième match d’ouverture de suite, Tyler Bozak s’est inscrit a la feuille de pointage pour les Maple Leafs de Toronto. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Suite à leur victoire, le défenseur Carl Gunnarsson célèbre la victoire des Maple Leafs avec son gardien James Reimer. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Les Maple Leafs ont amorcé leur saison à Montréal avec une victoire contre les Canadiens. Dans la victoire, Van Riemsdyk, Bozak ainsi que Mason Raymond et le capitaine des Maple Leafs Dion Phaneuf ont tous trouvé le fond du filet pour l’équipe torontoise.

La victoire torontoise n’a pas été le fait saillant de ce match. C’est plutôt un combat entre Colton Orr et George Parros qui a fait couler beaucoup d’encre. Parros qui tentait de donner un coup de point au joueur des Maple Leafs, est tombé et a frappé la glace avec son menton. Le numéro 15 des Canadiens de Montréal est inconscient et passe de longues minutes étendu sur la glace, une scène terrifiante pour tous les partisans au Centre Bell ainsi que pour les téléspectateurs.

Cette affaire suscite de nombreux débats sur la place des bagarres au hockey.

En 2013-2014, les Maple Leafs étaient en position de participer aux séries éliminatoires du début de la saison jusqu’au mois de mars. Cependant, l’équipe a perdu 13 de ses 16 derniers affrontements et fini loin des séries au classement.

Après cette saison décevante, Brendan Shanahan fut engagé comme président de l’équipe. En juillet 2014 , Kyle Dubas est nommé adjoint au directeur général de l’époque, Dave Nonis.

2014-2015 : Plekanec marque à deux reprises lors d'une victoire des Canadiens

Aaron Deal, un partisan des Maple Leafs aux célébrations d'avant match au Maple Leafs Square, lors des cérémonies d'ouverture de la saison 2014-15. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Les joueurs des Canadiens de Montréal Tomas Plekanec, Tom Gilbert, Andrei Markov et Alex Galchenyuk célèbrent un but contre les Maple Leafs, lors du match d'ouverture de la saison 2015-2014 Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

L'attaquant des Maple Leafs Joffrey Lupul prend vole sur le dos du défenseur des Canadiens de Montréal Tom Gilbert, lors du match d'ouverture de la saison 2014-2015. Photo : Getty Images / Darren Calabrese

Rene Bourque tente de prendre un rebond contre le gardien des Maple Leafs Jonathan Bernier, lors du match d'ouverture de la saison 2014-2015. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Max Pacioretty tente de s'échapper de Dion Phaneuf des Maple Leafs de Toronto, lors du match d'ouverture de la saison 2014-15. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Dale Weise des Canadiens de Montréal, tente d'intercepter un dégagement de Jonathan Bernier lors du match d'ouverture de la saison 2014-15. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Image 2 de 6 Les joueurs des Canadiens de Montréal Tomas Plekanec, Tom Gilbert, Andrei Markov et Alex Galchenyuk célèbrent un but contre les Maple Leafs, lors du match d'ouverture de la saison 2015-2014 Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Image 3 de 6 L'attaquant des Maple Leafs Joffrey Lupul prend vole sur le dos du défenseur des Canadiens de Montréal Tom Gilbert, lors du match d'ouverture de la saison 2014-2015. Photo : Getty Images / Darren Calabrese

Image 4 de 6 Rene Bourque tente de prendre un rebond contre le gardien des Maple Leafs Jonathan Bernier, lors du match d'ouverture de la saison 2014-2015. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Image 5 de 6 Max Pacioretty tente de s'échapper de Dion Phaneuf des Maple Leafs de Toronto, lors du match d'ouverture de la saison 2014-15. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Dale Weise des Canadiens de Montréal, tente d'intercepter un dégagement de Jonathan Bernier lors du match d'ouverture de la saison 2014-15. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les Maple Leafs et les Canadiens ouvrent leur saison à Toronto. Tomas Plekanec, des Canadiens, marque à deux reprises et pour la troisième année consécutive, les visiteurs remportent le match.

Cette défaite a donné le ton à une saison difficile pour la formation torontoise. L’entraîneur-chef Randy Carlyle a été congédié en janvier. Il a été remplacé par son assistant, Peter Horachek, qui a été remercié à son tour à la fin de la saison.

C’est l’heure de la reconstruction chez les Maple Leafs.

2015-2016 : Montréal avantagé grâce à Carey Price

Le premier match de l'entraîneur-chef Mike Babcock derrière le banc des Maple Leafs fut contre les Canadiens de Montréal lors du match d'ouverture de la saison 2015-16. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price fait un arrêt contre les Maple Leafs de Toronto, lors du match d'ouverture de la saison 2015-2016 Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Jonathan Bernier fut incapable d'arrêter ce lancer de l'attaquant des Canadiens de Montréal Max Pacioretty. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les défenseurs des Canadiens de Montréal P.K Subban et Andrei Markov célèbrent un but contre les Maple Leafs, lors du match d'ouverture de la saison 2015-2016. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Jonathan Bernier fait un arrêt au dépend de Dale Weise. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Shawn Mattias des Maple Leafs est poursuivi derrière son filet par Tomas Plekanec des Canadiens de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Image 2 de 6 Le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price fait un arrêt contre les Maple Leafs de Toronto, lors du match d'ouverture de la saison 2015-2016 Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Image 3 de 6 Jonathan Bernier fut incapable d'arrêter ce lancer de l'attaquant des Canadiens de Montréal Max Pacioretty. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Image 4 de 6 Les défenseurs des Canadiens de Montréal P.K Subban et Andrei Markov célèbrent un but contre les Maple Leafs, lors du match d'ouverture de la saison 2015-2016. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Image 5 de 6 Jonathan Bernier fait un arrêt au dépend de Dale Weise. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Shawn Mattias des Maple Leafs est poursuivi derrière son filet par Tomas Plekanec des Canadiens de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

L’été 2015 a été une importante période de transition pour les Maple Leafs. Phil Kessel est échangé aux Penguins de Pittsburgh. Le capitaine Dion Phaneuf prend la direction d’Ottawa. L’équipe a également un nouveau directeur général, Lou Lamoriello, et un nouvel entraîneur, Mike Babcock.

En octobre, les Maple Leafs dominent les Canadiens avec 36 tirs au but. La formation torontoise a un adversaire de taille devant le filet adverse : Carey Price. La Sainte-Flanelle l’emporte 3-1.

Les Maple Leafs finissent au bas du classement en 2015-2016. L’équipe obtient un prix de consolation important : Auston Matthews.

2018-2019 : Matthews joue au héros et John Tavares se joint aux Leafs

John Tavares est accueilli par la foule torontoise pour la première fois en tant que membre des Maple Leafs. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

À son premier match dans la LNH, la recrue des Canadiens de Montréal Jesperi Kotkaniemi prend une mise en jeu contre le vétéran des Maple Leafs John Tavares. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

Artturi Lehkonen et Nikita Zaitsev se battent pour la rondelle. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

John Tavares célèbre son premier but dans l'uniforme des Maple Leafs. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

Auston Matthews célèbre sont but en prolongation. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

L'attaquant des Canadiens de Montréal Max Domi poursuivi par des joueurs des Maple Leafs, lors du match d'ouverture de la saison 2018-19 Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

Image 2 de 6 À son premier match dans la LNH, la recrue des Canadiens de Montréal Jesperi Kotkaniemi prend une mise en jeu contre le vétéran des Maple Leafs John Tavares. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

Image 3 de 6 Artturi Lehkonen et Nikita Zaitsev se battent pour la rondelle. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

Image 4 de 6 John Tavares célèbre son premier but dans l'uniforme des Maple Leafs. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

Image 5 de 6 Auston Matthews célèbre sont but en prolongation. Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

L'attaquant des Canadiens de Montréal Max Domi poursuivi par des joueurs des Maple Leafs, lors du match d'ouverture de la saison 2018-19 Photo : La Presse Canadienne / Nathan Denette

Après deux ans sans match d’ouverture Toronto-Montréal, les deux équipes entament leur saison à l’aréna Banque Scotia.

Le match d’ouverture représente le premier de Tavares dans l’uniforme des Maple Leafs. Il ne tarde pas à s'inscrire à la feuille de pointage. En deuxième période, il donne les devants à sa nouvelle équipe avec son premier but. Andrew Shaw réplique pour les Canadiens quelques instants plus tard. Auston Matthews tranche le débat en prolongation avec son deuxième but du match. Les Maple Leafs remportent la partie 3 à 2.

Malgré l’addition de Tavares, les Maple Leafs sont défaits par les Bruins pour la seconde année d’affilée en première ronde des séries éliminatoires.

2021 : un avant-goût des séries éliminatoires

Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto, fait contact avec Carey Price des Canadiens de Montréal lors du match d'ouverture de la saison 2021. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

En raison de la COVID-19, le match fut joué à huis clos. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Le gardien des Maple Leafs Frederik Andersen fait un arrêt aux dépens de l'attaquant des Canadiens de Montréal Phillipe Danault, lors de la période de prolongation. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

L'attaquant Wayne Simmonds des Maple Leafs de Toronto et le défenseur des Canadiens de Montréal Ben Chariot ont jeté les gants pour un combat, lors du match d'ouverture de la saison 2021 de la LNH. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Morgan Reilly et John Tavares des Maple Leafs de Toronto célèbrent un but. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Nick Suzuki et Tyler Toffoli des Canadiens de Montréal célèbrent un but, lors du match d'ouverture de la saison 2021. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Image 2 de 6 En raison de la COVID-19, le match fut joué à huis clos. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Image 3 de 6 Le gardien des Maple Leafs Frederik Andersen fait un arrêt aux dépens de l'attaquant des Canadiens de Montréal Phillipe Danault, lors de la période de prolongation. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Image 4 de 6 L'attaquant Wayne Simmonds des Maple Leafs de Toronto et le défenseur des Canadiens de Montréal Ben Chariot ont jeté les gants pour un combat, lors du match d'ouverture de la saison 2021 de la LNH. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Image 5 de 6 Morgan Reilly et John Tavares des Maple Leafs de Toronto célèbrent un but. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Nick Suzuki et Tyler Toffoli des Canadiens de Montréal célèbrent un but, lors du match d'ouverture de la saison 2021. Photo : La Presse Canadienne / Frank Gunn

Le 13 janvier 2021, les Maple Leafs et les Canadiens de Montréal s’affrontent lors du premier match de la saison régulière de la Ligue nationale de hockey depuis mars 2020, en raison de la pandémie.

Lors d’un match à vive allure, les Maple Leafs effacent un retard de 3 à 1 en deuxième période et reviennent de nouveau de l'arrière en troisième période pour combler un déficit de 4 à 3 . En prolongation, Morgan Rielly marque pour donner la victoire aux siens.

Lors de cette saison écourtée, les deux équipes font partie de la division canadienne créée en raison de la pandémie. Les deux formations s’affrontent à neuf reprises en saison régulière, les Leafs remportent six de ses affrontements. Les Maple Leafs dominent la section canadienne, ils terminent au premier rang. Les Canadiens, quant à eux, se rendent aux séries éliminatoires de peine et de misère.

Les deux équipes s’affrontent alors au premier tour des séries. En dépit d’une blessure à Tavares qui sème la controverse lors du premier match, les Maple Leafs prennent contrôle de la série 3 à 1, remportant trois matchs consécutifs, dont deux au Centre Bell. Les démons des séries éliminatoires reviennent hanter les Maple Leafs au cinquième match. Les Canadiens comblent l’écart pour remporter la série en sept rencontres.

2021-2022 : les Maple Leafs vengent leur défaite en séries

Après une saison sans spectateurs, les partisans des Canadiens et Maple Leafs étaient de retour à l'aréna Scotiabank. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

Le défenseur des Canadiens de Montréal Alexander Romanov donne un double échec à Ondrej Kase des Maple Leafs de Toronto. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal est trébuché par Rasmus Sandin des Maple Leafs de Toronto. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

L'attaquant des Canadiens de Montréal Mathieu Perreault est sur la glace suite a un placage. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

Jonathan Drouin, Brett Kulak et Josh Anderson célèbre le but des Canadiens de Montréal. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

William Nylander des Maple Leafs de Toronto célèbre un but devant le banc des Canadiens de Montréal. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

Image 2 de 6 Le défenseur des Canadiens de Montréal Alexander Romanov donne un double échec à Ondrej Kase des Maple Leafs de Toronto. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

Image 3 de 6 Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal est trébuché par Rasmus Sandin des Maple Leafs de Toronto. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

Image 4 de 6 L'attaquant des Canadiens de Montréal Mathieu Perreault est sur la glace suite a un placage. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

Image 5 de 6 Jonathan Drouin, Brett Kulak et Josh Anderson célèbre le but des Canadiens de Montréal. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

William Nylander des Maple Leafs de Toronto célèbre un but devant le banc des Canadiens de Montréal. Photo : La Presse Canadienne / Evan Buhler

Les Maple Leafs ont entamé la saison dernière avec une victoire de 2 à 1 contre les Canadiens à Toronto. L’équipe torontoise est revenue de l’arrière grâce à des buts de Pierre Engvall et William Nylander.

Pour une sixième saison consécutive, les Maple Leafs ont encore une fois été éliminés au premier tour des séries éliminatoires, cette fois par le Lightning de Tampa Bay. De leur côté, les Canadiens ont terminé au dernier rang de la Ligue nationale de hockey après une saison de misère.