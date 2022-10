L’après Fiona : des Madelinots de plus en plus inquiets

Lors de la séance du conseil municipal, mardi, des citoyens du chemin de la Baie-de-Plaisance sont intervenus pour manifester leurs craintes de voir d’autres dégâts s’ajouter à la dévastation causée par le passage de la tempête tropicale Fiona.

En raison de leur situation géographique, une cinquantaine de résidences secondaires sont exposées aux déferlements de vagues lors des tempêtes.

Ces chalets se trouvent dans une zone de villégiature à l'entrée du Havre-Aubert, entre la dune et la route 199. L'endroit fait l'objet d'inondations depuis plusieurs dizaines d'années.

Le maire assure que les élus sont très conscients des risques encourus par les citoyens dans un milieu dont la configuration particulière rend les intempéries encore plus dommageables. Les terrains sont bas, le chemin aussi. Les logements sont presque à même hauteur que les terrains. Il y a certaines problématiques. On a la butte d’un bord qui amène l'écoulement des eaux vers les chalets et de l'autre côté, la dune qui emprisonne l'eau , décrit M. Richard.

Avant leur intervention devant les élus, des propriétaires du secteur avaient déjà écrit la liste de leurs doléances à la Municipalité.

Lors de la réception de la lettre, la semaine dernière, le maire explique avoir discuté des attentes des citoyens et de la situation lors d’une rencontre avec la conseillère de l’île du Havre-Aubert.

Gaétan Richard croit par contre qu’il est important de trouver la meilleure solution avant d'investir des fonds publics. Le gros problème, dit-il, c’est d’évaluer comment évacuer l’eau lorsqu’elle s’accumule dans le secteur. C’est un dossier qui n’est pas facile , reconnaît M. Richard.

Lorsqu’une solution sera trouvée, il faudra que les travaux soient évalués et que le conseil municipal entérine la dépense. La solution optimale, ce serait peut-être de remonter les chalets un peu, ce qui est quand même assez coûteux , commente le maire par intérim. Ce dernier ajoute que certains travaux pourraient sans doute être effectués en attendant une solution plus pérenne.

L’archipel après le passage de Fiona

Selon le maire par intérim, Gaétan Richard, beaucoup de travail a été fait au cours des deux dernières semaines. Il reste, dit-il, ici et là des petites routes et des petits secteurs à nettoyer.

Vue de la Dune-du-Sud à l'île de Havre-aux-Maisons lors du passage de Fiona (photo d'archives). Photo : Gracieuseté : Anthony Chiasson

Il estime que les Madelinots ont été, dans l'ensemble, assez chanceux.

Les gens ont le temps de se préparer , relève M. Richard. La tempête a été annoncée plusieurs jours à l'avance ce qui a permis aux gens de sécuriser leur bâtiment, de ramasser un peu les choses qu'on peut laisser après l'été sur les terrains.

La tempête a tout de même laissé plusieurs sinistrés derrière elle. L’évaluation complète de tous les dégâts est difficile à estimer, explique M. Richard puisque plusieurs résidents se sont tournés vers leurs assurances privées.

Deux rencontres ont été organisées avec le ministère de la Sécurité publique, une pour les propriétés privées et une seconde pour les commerçants.

Gaétan Richard rapporte que, selon ces rencontres, 35 propriétaires de résidences privées et quarantaine de commerces ont été touchés par Fiona. Le maire estime que les sinistrés sont sans doute plus nombreux, mais que certains ont dû s’adresser directement au ministère de la Sécurité publique.

Typiques des îles de la Madeleine, les falaise de grès rouge sont très friables et vulnérables. De grands pans de falaise sont de nouveau partis lors du passage de Fiona, le 24 septembre dernier (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des dégâts quasi irréparables ont été aussi constatés un peu partout le long des falaises et des plages de l’archipel. Ce n’est pas quelque chose qui se chiffre en argent pour le moment, mais quand on parle de travaux de protection des berges et d’érosion, ça monte à coûts de millions.

Le maire indique que le secteur des Caps, à Fatima, et la pointe de Grande-Entrée ont été durement touchés. La portion de route en milieu dunaire entre Grosse-Île et Havre-aux-Maisons a aussi été très endommagée par la tempête. Même chose du côté de Havre-Aubert, ajoute M. Richard. Plusieurs résidences de Gros-Cap et du secteur de La Martinique ont aussi été abîmées par Fiona.