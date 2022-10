Un studio montréalais planche sur le prochain jeu vidéo de Donjons et dragons

Invoke, c’est le nouveau nom qu’a adopté le jeune studio montréalais Tuque Games, qui a récemment été racheté par l’éditeur américain Wizards of the Coast (Hasbro). Ce dernier est surtout connu pour avoir créé les jeux fantastiques Magic: The Gathering et Donjons et dragons.

L’équipe du quartier Saint-Henri à Montréal, établie depuis 2012, planche déjà à concevoir le prochain titre dérivé de Donjons et dragons, décrit par l’entreprise comme étant l’un des plus grands jeux de rôle au monde .

Invoke travaille sur cette production avec le réputé moteur de jeu Unreal Engine 5, ce qui marque du même coup l’entrée du studio sur la scène des jeux vidéo AAA (superproductions à grand budget).

Nous possédons la plus grande et la plus populaire marque d’un jeu de rôle fantastique [avec] Dungeons & Dragons. Une telle marque, avec 50 ans d’histoire, inspire les développeurs et nous donne une vaste liberté de création, a indiqué Dominic Guay, vice-président et directeur général d’Invoke, par voie de communiqué.

À ce jour, Wizards of the Coast estime que plus de 50 millions de personnes sur la planète ont joué à Donjons et dragons. L’éditeur américain est également derrière le jeu de cartes fantastique Magic: The Gathering, qui connaît lui aussi un succès monstre.

Tuques Games (l’ancien nom d’Invoke) a par ailleurs déjà donné naissance à Dungeons and Dragons: Dark Alliance, un jeu vidéo de rôle et d’action paru en 2021 et dont le succès est mitigé sur Steam, avec une note de 6/10.

Garder son autonomie

Invoke, qui emploie quelque 80 personnes, compte conserver sa fibre indépendante : [Notre studio] jouit de l’autonomie d’un studio indépendant, mais avec les vastes ressources que lui procure l’appartenance à une grande famille mondiale , peut-on lire dans le communiqué de presse.

« Nous ne sommes pas que la division montréalaise d’un groupe international. C’est nous qui proposons les idées et la direction des univers que nous concevons. » — Une citation de Dominic Guay, vice-président et directeur général

Au fil de sa carrière, le patron d’Invoke a contribué à lancer des marques à succès tels Splinter Cell, Far Cry et Watch Dogs, lorsqu’il travaillait pour le compte d’Ubisoft Montréal.

Dominic Guay est à la tête du studio Invoke à Montréal. Photo : Invoke

Et il a des idées de grandeur pour Invoke, qu’il souhaite faire passer de 80 à 200 chaises d’ici 2025.