Hockey : la culture doit changer et les parents doivent s’impliquer, dit un expert

Tant que les parents des joueurs et les gens impliqués dans le hockey ne remettront pas en question la culture, le nouveau conseil d'administration de Hockey Canada fera probablement les mêmes erreurs que l’ancien, selon un professeur qui étudie la gestion du sport.

Le professeur de kinésiologie Jonathon Edwards estime qu’il a un peu d’espoir pour l’avenir de Hockey Canada après la démission mardi du pdg Scott Smith et du conseil d’administration.

Mais le professeur craint que le nouveau conseil ne soit qu'une copie de l’ancien, surtout si les gens ne comprennent pas pourquoi les changements ont pris si longtemps à s'opérer après les allégations d’agressions sexuelles en groupe et les millions de dollars en paiements aux personnes qui ont porté plainte pour inconduite sexuelle.

« Il faut commencer par les parents, d’abord et avant tout, et ce genre de mentalité d’élite. Cela doit tout changer. » — Une citation de Jonathon Edwards, professeur en kinésiologie à l'Université du Nouveau-Brunswick

Cela doit changer, les perceptions des entraîneurs sur la façon dont ils dirigent le jeu, comment ces athlètes de compétition sont dirigés et quelle est leur mentalité , explique-t-il.

Les prochains gestionnaires de Hockey Canada ont de grands défis à relever. Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Les dirigeants de Hockey Canada se sont retirés après le tollé public et l'exode de commanditaires en raison de la culture apparente de l’organisation qui a permis et toléré les inconduites sexuelles.

Hockey Canada a fait face à une levée de boucliers en raison de la façon dont il a traité une agression sexuelle de groupe présumée impliquant des membres de l’équipe nationale masculine junior 2018. Les dirigeants ont également révélé que l’organisation avait versé 8,9 millions de dollars en règlements à 21 plaignants en matière d’agression sexuelle depuis 1989, grâce à un fonds de réserve.

Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Pour moi, cela envoie le signal qu’ils ne pensent pas avoir eu tort, qu’ils ne pensent pas que c’était un vrai problème. Ils sont venus avec des excuses. Mais si vous saviez que vous aviez tort ou vous avez été pris à tort, vous auriez fait des changements , ajoute Jonathon Edwards.

« En ce moment, des gens s’en tirent et ça ne peut pas continuer. » — Une citation de Jonathon Edwards, professeur en kinésiologie

Vendredi, la ministre canadienne des Sports, Pascale St-Onge, a déclaré que la démission du président du conseil d’administration doit maintenant être suivie d’un processus de changement significatif dans les valeurs et la culture de Hockey Canada .

Elle a déclaré que la nouvelle direction devrait mettre en place la formation et le soutien dont les joueurs ont besoin et créer un environnement exempt de violence sexuelle, de mauvais traitements et de discrimination .

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran / Tout le monde en parle

Les administrateurs sont élus par leurs pairs des 13 sections membres de Hockey Canada. On en choisit habituellement un au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, trois en Ontario et un dans toutes les autres provinces.

Cette fois-ci, un appel de candidatures a été lancé et une nouvelle liste devrait être votée d’ici le 17 décembre.

Jonathon Edwards pense qu’il y a beaucoup de bons candidats et s’attend à ce que de nombreuses personnes présentent leur candidature d’ici la date limite du 28 octobre.

Les yeux rivés sur Hockey Canada

Cet été, Hockey Canada a présenté ses excuses, a rouvert son enquête sur le cas présumé de viol collectif de 2018 et a nommé une nouvelle présidente intérimaire. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Le professeur en kinésiologie espère que certains membres du conseil d’administration proviendront de l’extérieur de la sphère du hockey et que ce seront des gens qui n’ont pas été élevés avec ces normes institutionnelles .

Jonathon Edwards a mentionné que ce qui se passe à Hockey Canada fait partie d’une tendance dans de nombreux sports, et que le monde entier observe.

Beaucoup d’organismes sportifs surveillent ce que fait le Canada et ce qu’ils mettent en œuvre pour changer cette culture, cette croyance , a-t-il indiqué.

D’après un reportage de CBC