Un programme qui jumelle des retraités aux employeurs sera disponible partout au N.-B.

Un montant de 2,7 millions de dollars sera investi par le gouvernement provincial, dans le cadre des ententes Canada–Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.

Comme le Nouveau-Brunswick continue de faire face à d’importants défis en matière de main-d’œuvre, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’augmenter le nombre de travailleurs disponibles pour nos employeurs , affirme le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

La population de la province étant vieillissante, le projet facilitera le lien entre les retraités désirant travailler à nouveau et les employeurs, ajoute-t-il.

Marco Ruest, agent de jumelage à l’Agence Emploi Retraite, le 12 octobre 2022. Photo : Radio-Canada / MATHILDE PINEAULT

Selon l’agent de jumelage à l’Agence Emploi Retraite, Marco Ruest, la formule est en effet gagnante pour les deux partis.

On trouve des gens qui veulent retourner sur le marché du travail, avec leurs conditions, leurs préoccupations, leurs qualités , dit-il. On fait un jumelage avec un employeur qui sait exactement ce qu’il recherche.

Un succès dans le nord-ouest de la province

De Grand-Sault/Drummond jusqu’au Haut-Madawaska en passant par Edmundston, 60 personnes âgées de 50 ans et plus ont bénéficié de l’Agence Emploi Retraite, depuis sa création par la Chambre de commerce de la région d’Edmundston et Travail NB.

L’une d’elles, Rachel Morneault, travaille depuis avril dernier au club de golf Fraser à Edmundston.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Rachel Morneault au travail, dans la boutique du club de golf Fraser, d'Edmundston, le 12 octobre 2022. Photo : Radio-Canada / MATHILDE PINEAULT

Après avoir passé 25 ans à Toronto, elle a décidé de revenir dans la région, mais a été incapable de se trouver un travail. C’est finalement par le biais de l’Agence Emploi Retraite qu’elle a déniché un emploi dans la boutique du club de golf.

« Nous autres, ça a été un succès énorme parce que c’est tellement difficile de trouver des employés saisonniers. » — Une citation de Julie Lavoie, directrice générale du Club de golf Fraser

Lise Ouellet, une autre retraitée qui a bénéficié du programme, travaille maintenant chez un concessionnaire automobile. Elle est plutôt satisfaite de ses rapports avec l’agence.

Lise Ouellet a été à la retraite pendant six ans, avant de participer à l’Agence Emploi Retraite. Photo : Radio-Canada / MATHILDE PINEAULT

Ce n’est pas compliqué, c’est facile, on remplit un formulaire puis il nous montre qu’est-ce qu’il y a de disponibles et on choisit , dit-elle.

En 2021, il y avait 342 000 personnes âgées de plus de 50 ans au Nouveau-Brunswick. Au total, 59 % ne faisaient pas partie de la population active.

Avec des renseignements de Mathilde Pineault