Dissolution des C.A. des réseaux de santé : les fiduciaires en poste pour plusieurs mois

Le 15 juillet, Blaine Higgs annonçait des changements majeurs au sein des dirigeants du secteur de la santé. En plus de démettre de ses fonctions la ministre de la Santé et le PDG du Réseau de santé Horizon, le premier ministre a aussi décidé de révoquer les conseils d’administration des deux réseaux de santé.

Ces conseils d’administration ont alors été remplacés par deux fiduciaires non élus. Gérald Richard est le fiduciaire pour le Réseau de santé Vitalité.

Gérald Richard, fiduciaire du Réseau de santé Vitalité, le 12 octobre 2022 Photo : Radio-Canada / MATAR MBAYE

Le mandat qu’on nous a donné [...] c’est d’aider, d’accompagner la gestion du Réseau de Vitalité, la PDG, dans son travail, pour s’assurer d’enlever toutes les barrières possibles qui pourrait y avoir pour faire son travail , explique-t-il en entrevue au Téléjournal Acadie mercredi.

Les fiduciaires en poste jusqu’en 2023

Questionné à savoir à quel moment un nouveau modèle de gouvernance serait en place, le premier ministre Blaine Higgs a évoqué mercredi l’idée que les fiduciaires resteraient en poste pendant encore plusieurs mois.

Je dirais probablement le milieu de l'année prochaine, ce genre de choses. Ou le premier trimestre. Mais ce serait pour l'année prochaine , a-t-il dit.

Gérald Richard déclare qu’il a accepté le poste de fiduciaire à certaines conditions. J’ai accepté à condition que c’était temporaire .

J’ai reçu une lettre [...] qui disait que mon travail allait se faire jusqu’au mois de mars 2023, donc je m'attends à être là jusqu'à ce moment-là , explique-t-il.

Quels changements depuis 3 mois?

Certains anciens membres du conseil d’administration de Vitalité se demandent aujourd’hui à quoi a bien pu servir ce changement de cap de la part du premier ministre.

Norma McGraw, ancienne membre du C.A. du Réseau de santé Vitalité Photo : Radio-Canada

C’est Higgs et son entourage qui travaillent à huis clos, alors on n'est pas au courant, on ne peut pas réagir parce qu’on n’en sait pas plus, qu'est-ce qu’il se fait par rapport à tous les défis? , lance Norma McGraw.

Terry Richardson se pose la même question. Pour lui [Blaine Higgs], c’était quelque chose qui était nécessaire pour faire des changements, mais vraiment, qu’est-ce qui a changé dans les trois mois qui ont passé?

« Ça n’a pas l’air à s'améliorer! Tous les jours, on s'aperçoit qu' il y a un manque de service, un manque d'accès, des fermetures de services! » — Une citation de Norma McGraw, ancienne membre du C.A. de Vitalité

M. Richardson souhaite que Blaine Higgs présente rapidement un mode de gouvernance qui redonne à la population son mot à dire.

Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau et ancien membre nommé du C.A. de Vitalité Photo : Radio-Canada / François Vigneault

« C'est vrai qu'il y avait des défis dans le C.A., mais c'était quelque chose qui était nécessaire pour moi, pour donner au monde une chance de parler un peu des choses qui, dans les régions, étaient importantes pour eux en santé. » — Une citation de Terry Richardson, ancien membre du C.A. de Vitalité

On sait c’est quoi le problème, on manque de monde dans les hôpitaux! On manque de monde dans les régies de santé! , lance-t-il en demandant directement à Blaine Higgs d’utiliser les surplus budgétaires pour embaucher du personnel en soins de santé immédiatement.

Un travail de longue haleine

Le premier ministre admet que peu de changements majeurs ont été faits depuis l’arrivée des fiduciaires. Nous n'avons pas fait de changements, à part le fait que les deux régies de santé travaillent ensemble pour mettre en place des plans dans toute la province.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs Photo : Radio-Canada

Blaine Higgs ajoute qu’il s’attend à ce que les deux fiduciaires des réseaux lui présentent des solutions à la pénurie de main-d'œuvre et une structure de gestion qui améliorera le système de soins de santé pour les années à venir.

Gérald Richard affirme qu’au cours des derniers mois, l’une de ses principales tâches a été de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les professionnels de la santé choisissent de quitter le milieu.

On a rencontré des gens des ressources humaines [...] pour déterminer quels sont les vrais défis en ce qui concerne le personnel, la pénurie de personnel et cette crise qu’on a , explique-t-il.

Il ajoute qu’avec les informations recueillies par un sondage auprès des employés sur ces raisons seront essentielles pour les prochaines étapes.

On a des éléments de solutions qui sont en marche maintenant pour s'assurer non seulement de recruter, mais de faire de la rétention de notre propre personnel , dit-il.

« Je crois qu’on peut faire mieux et rapidement, surtout en termes d’accès aux soins de santé. » — Une citation de Gérald Richard, fiduciaire du Réseau de santé Vitalité

Gérald Richard précise que les rencontres avec plusieurs élus des municipalités de différentes régions ont été fructueuses et que la province se doit d’encourager des modèles de centres de santé communautaire et d’équipes multidisciplinaires.

En août dernier, le groupe Égalité santé en français a annoncé qu’il se tournait vers les tribunaux pour faire invalider la décision du gouvernement de Blaine Higgs de révoquer le conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité.

Dr Hubert Dupuis, président d'Égalité santé en français Photo : Radio-Canada

Le président du groupe, Dr Hubert Dupuis, affirme lui aussi qu'aucune décision urgente n’a été prise à la suite de la dissolution des C.A., dans le but de gérer la crise en santé.

Moi j’ai l'impression que c’est comme juste le ministère de la Santé qui a pris davantage de pouvoir, qui a pris davantage de contrôle sur le réseau de santé francophone et sur les institutions de santé francophones , dit-il.

Hubert Dupuis est d’avis que la province s’en va dans la mauvaise direction avec cette décision et demande que le premier ministre fasse marche arrière et donne à la communauté le plein contrôle du réseau Vitalité, par des élections pour les membres d’un nouveau conseil d’administration.

Avec des informations de Karine Godin et de Pascal Raiche-Nogue