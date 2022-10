Un projet de service de sages-femmes sur la pointe gaspésienne présenté à Québec

Une rencontre est prévue le 24 octobre avec le MSSS et la maison de périnatalité de la Maison de la Famille Parenfant de Gaspé, partenaire dans cette initiative.

Le projet visant la pointe gaspésienne a été déposé à Québec en septembre par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Pour la porte-parole du collectif, Magalie Larochelle, il s'agit d'une première victoire après une dizaine d'années de mobilisation citoyenne dans ce dossier.

Ce qui nous motive à continuer après toutes ces années, c’est justement d’offrir une approche respectueuse et holistique, et faire en sorte que les femmes de Gaspé qui veulent accoucher avec une sage-femme puissent avoir les mêmes droits que les autres femmes qui ont accès à ce service , explique-t-elle.

Le projet soumis vise dans un premier temps l'embauche d'une sage-femme responsable d'implanter le service, ce qui pourrait se faire rapidement si le MSSS accepte le projet, croit Magalie Larochelle.

Le déploiement des services d'accompagnement à la naissance à domicile, dans un lieu de naissance hors centre hospitalier ainsi qu'en milieu hospitalier, est ensuite prévu par la suite.

On a entendu que le ministère était favorable pour la première phase, mais ça se peut qu’il y ait certaines réticences quant à la deuxième phase , anticipe Magalie Larochelle.

« Pour nous, c’est très important de présenter le projet pour que le ministère comprenne bien qu’il y a une dynamique incroyable en ce moment. » — Une citation de Magalie Larochelle, porte-parole du collectif Accès Sages-Femmes Côte-de-Gaspé

En Gaspésie, les suivis avec des sages-femmes sont uniquement offerts dans la Baie-des-Chaleurs, et ce, depuis août 2019.

Les futures mamans de la pointe gaspésienne qui souhaitent avoir accès à un tel service doivent actuellement s'y déplacer.

Lieu de naissance alternative dans la Baie-des-Chaleurs

Le projet de mise en place d'un lieu de naissance alternatif que caresse le collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs a d’ailleurs franchi une étape importante.

Un chargé de projet responsable d'évaluer les différents scénarios possibles est récemment entré en poste.

Il s'agit du sage-femme Louis Maltais, premier homme au Québec à exercer cette profession, qui a été mandaté.

Le collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs espère ainsi avoir une meilleure idée des solutions qui pourraient être déployées sur le territoire.

Des projets sont en cours afin d’améliorer l’accès à des professionnelles de la naissance dans la Baie-des-Chaleurs ainsi que dans la MRC de la Côte-de-Gaspé (archives). Photo : Getty Images / FatCamera

Un lieu de naissance alternatif près de l'hôpital de Maria pourrait donc accueillir les femmes qui bénéficient d'un accompagnement d'une sage-femme et qui ne souhaitent pas accoucher à la maison ni à l'hôpital.

De plus, un accouchement à domicile n'est pas possible dans de nombreuses municipalités de la Baie-des-Chaleurs, trop éloignées du centre hospitalier.

La porte-parole du collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs estime que le tour d'horizon qui sera fait par le nouveau chargé de projet sera fort utile pour la suite des choses.

Caroline Hamelin rappelle que son embauche fait suite à une rencontre tenue en avril avec le ministère de la Santé.

Pour nous, c’était important de démontrer au ministère qu’il y a plusieurs options qui sont possibles. Nous on les a déjà en tête, maintenant il faut les mettre sur papier et il faut les chiffrer. On pourra à ce moment-là avoir des discussions qui sont plus productives avec le ministère , indique-t-elle.

Caroline Hamelin, porte-parole du collectif Accès Sage-Femme Baie-des-Chaleurs Photo : Gracieuseté de Caroline Hamelin

L'analyse menée par le collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs pourrait d'ailleurs faire des petits ailleurs.

On est parmi les groupes qui militent pour des lieux de naissance hors centres hospitaliers qui sont les plus avancés. On voit que le chemin qu’on défriche sert déjà à d’autres ailleurs, qui ont déjà eu des projets avancés et différents , raconte Caroline Hamelin.

« On s’inspire mutuellement et c’est vraiment beau de voir comment ça peut évoluer. » — Une citation de Caroline Hamelin, porte-parole du collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs

Selon Mme Hamelin, la mise en place d'un tel lieu de naissance est demandée par la population de la Baie-des-Chaleurs, qui bénéficie d'un service d'accompagnement sage-femme depuis septembre 2019.

