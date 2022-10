Les Sénateurs d’Ottawa ne visent rien de moins que les séries éliminatoires

Les dernières saisons, on ne se le cachera pas, on a un peu perdu nos saisons dans les 20 premiers matchs. On a mis beaucoup d'emphase sur ça pendant le camp pour être prêt pour le début de la saison , explique le défenseur Thomas Chabot, qui n'a toujours pas goûté au bal printanier depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

À l'aube de leur match d'ouverture de la campagne 2022-2023 contre les Sabres de Buffalo, les hommes de DJ Smith sont déterminés à justifier l'enthousiasme de leurs partisans en offrant des performances à la hauteur de leurs attentes au cours des prochains jours. Il y a même une certaine fébrilité dans l'air.

N'importe quand que tu commences une saison, t'es vraiment excité pis quand c'est une nouvelle équipe, tu veux bien commencer. On a un bon feeling dans la chambre , raconte l'attaquant Claude Giroux.

Les membres de l'organisation viennent de passer quelques jours dans les Laurentides pour profiter des paysages et des couleurs de l'automne. Les hockeyeurs ottaviens ont notamment passé la journée de mardi sur les terrains de golf pour renforcer l’esprit d’équipe.

Je pense qu'on n'accorde généralement pas assez de place à la préparation mentale. Quand tu te sens bien, tu joues bien. Si tu ne te sens pas bien et que tu es stressé, c'est difficile d'être à ton meilleur. C'est une partie que nous, les entraîneurs, on oublie parfois , estime l'entraîneur-chef DJ Smith.

Le retour au travail s’est fait rapidement mercredi matin, à l'Aréna Gilles-Cadieux de Mont-Tremblant. L'entraînement a été haut en intensité et les joueurs se sont concentrés sur la qualité de leur exécution.

Avant de prendre la direction de Buffalo pour leur match d'ouverture, les hommes de DJ Smith ont pratiqué dans l'Aréna Gilles-Cadieux, à Mont-Tremblant, mercredi. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Rappelons que les Sénateurs ont pris le 13e rang dans l’Association de l'Est avec seulement 33 victoires en 82 rencontres. Sur papier, les changements apportés à l'effectif durant l'entre-saison devraient toutefois leur permettre d'obtenir de bien meilleurs résultats cette saison.

Les arrivées de Claude Giroux et d'Alex DeBrincat promettent de transformer l'attaque ottavienne en une arme redoutable, mais des questions persistent encore quant à la fiabilité de l'unité défensive et du tandem de gardiens de but.

Malgré tout, les Sénateurs n'ont pas peur de dire que leur objectif est de participer aux séries éliminatoires. Ils reconnaissent que la tâche ne sera pas facile, mais les hommes de DJ Smith demeurent persuadés qu'en y allant un jour à la fois, ils disposent des outils nécessaires pour y arriver.

On sait qu'on a une meilleure équipe que celle qui a fini la saison l'année dernière, mais ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement gagner tous nos matchs , souligne Thomas Chabot.

Les Ottaviens amorcent leur saison sur la patinoire des Sabres, jeudi, dans l'État de New York, avant de prendre la direction de Toronto samedi pour y disputer la première bataille de l'Ontario de la nouvelle campagne.

Les Sénateurs recevront ensuite les Bruins de Boston, mardi, lors de leur match d’ouverture à domicile, au Centre Canadian Tire.

Avec les informations de Jonathan Jobin