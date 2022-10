Pas de hausse observable des nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dans un point de presse conjoint lundi avant-midi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, avaient mentionné qu’ils observaient une hausse constante des hospitalisations ainsi que des cas confirmés chez les 70 ans et plus et les membres du personnel de la santé depuis quelques semaines. Dans la province, la moyenne du nombre de nouveaux cas est en augmentation constante depuis le début de septembre.

Dans la région, il y a eu 226 nouveaux résultats positifs dans le dernier bilan hebdomadaire parmi les groupes prioritaires qui ont accès aux tests PCR. Il s’agit même d’une légère baisse par rapport aux deux semaines précédentes. Ces données sont sensiblement les mêmes depuis cinq semaines, oscillant entre 214 et 258 cas par semaine.

Nouveaux cas Nouveaux cas Semaine Nouveaux cas 7 au 13 septembre 245 14 au 20 septembre 214 21 au 27 septembre 234 28 septembre au 4 octobre 258 5 octobre au 11 octobre 226

La stabilité s’observe également dans le suivi des eaux usées aux stations d’épuration de Chicoutimi et Jonquière. Ces nouvelles données sont disponibles depuis quelques semaines.

Pour ce qui est des hospitalisations liées à la COVID-19, elles sont au même niveau que la semaine dernière. Il y avait 40 personnes hospitalisées mardi, dont deux aux soins intensifs.

Aucun nouveau décès n’a été rapporté dans la dernière semaine. Le bilan demeure donc à 533 depuis le début de la pandémie.

Pour ce qui est des éclosions recensées par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le portrait a peu bougé par rapport à la semaine dernière. Dans les hôpitaux de la région, il y a un total de deux éclosions de moins de cinq cas et une de cinq cas actuellement. Il n'y a aucun cas recensé non plus chez les résidents des CHSLD .

Du côté des résidences privées pour aînés (RPA), des patients sont des cas positifs dans sept d'entre elles dans la région.