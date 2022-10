Le RTC cherche des milliers de dollars en revenus supplémentaires

Le RTC cherche à diversifier ses sources de revenus. L'aide gouvernementale et les tarifs imposés aux usagers ne suffisent plus à financer les services du transporteur.

Le Réseau de transport a donc choisi de mettre en place une nouvelle filiale qui aura le mandat de générer plus de revenus à partir des activités publicitaires et immobilières.

L'arrivée du tramway n'est pas étrangère à cette nouvelle avenue. Il vient donner un élan à cette société en commandite qui pourra conclure des partenariats avec les entreprises privées.

Ça fait quelques années qu'on y pense , explique Michel de Mauraige, ancien directeur développement commercial et revenus autonomes au RTC , nommé directeur général de cette nouvelle entité. Le modèle que l'on a retenu ici à Québec, c'est une société en commandite dont l'unique commanditaire est le RTC .

Michel de Mauraige est nommé directeur de Capitale mobilité, société en commandite du RTC. Photo : Radio-Canada / Amélie Auger

Le mandat sera donc donné par le RTC pour s'assurer que les orientations de Capitale mobilité sont en phase avec le service public.

Le Réseau de transport cherche dans ses futurs partenariats une certaine récurrence au niveau des revenus pour alléger le fardeau des usagers qui doivent de plus en plus financer une partie des nouveaux services offerts par le transporteur.

Par exemple, aVélo ou encore la mobilité intégrée font partie des projets de développement du RTC , mais ils ne constituent pas un service de transport en commun financé par les programmes actuels. On veut aller chercher la part du privé pour venir soutenir les initiatives de mobilité. C'est le côté innovant et intéressant de Capitale mobilité , selon M. de Mauraige.

Revenus publicitaires

Sur le plan publicitaire, le RTC souhaite développer encore plus le marché de l'affichage. Outre les publicités dans les autobus et abribus, Capitale mobilité va profiter de la mise en service du tramway pour répéter le modèle dans les stations, les pôles d'échange et les parcs-o-bus.

La filiale pourrait également développer des applications qui contiennent de la publicité sans nuire à l'expérience client. Il y a un équilibre à respecter pour l'usager , croit le directeur général.

Le potentiel des revenus publicitaires repose beaucoup sur l'achalandage. Lorsqu'on est capable d'offrir à des annonceurs des sites qui sont de plus en plus achalandés, on augmente le potentiel des revenus , fait valoir M. de Mauraige.

Les données d'achalandage du RTC deviendront un levier important pour conclure des ententes.

Bras immobilier

Le volet le plus prometteur est celui de l'immobilier. Le RTC travaille actuellement à faire l'inventaire de ses terrains qui ont un potentiel de développement. On pourrait développer des projets [avec des partenaires privés] qui incluraient des services de proximité aux usagers au rez-de-chaussée et des bureaux ou des logements aux étages supérieurs , cite M. de Mauraige. Comme cela, on offrirait des services de plus à la clientèle tout en générant des revenus supplémentaires.

L'intervention de Capitale mobilité pourrait même être un point de départ dans le développement du secteur Le Gendre, à l'extrémité ouest du tracé du tramway. Pour l'instant, pas question pour la nouvelle filiale de se lancer dans l'acquisition de terrains, on mise sur ce que l'on possède déjà.

Le pôle d'échanges Saint-Roch Photo : Ville de Québec

L'aménagement de locaux commerciaux dans les pôles d'échange du tramway est une autre possibilité. Cette idée avait été abandonnée par la précédente administration. Le maire Régis Labeaume estimait qu'il n'était pas le mandat d'une ville de développer le secteur commercial des pôles d'échange et d'en assurer la sécurité.

« Ce sont des lieux de correspondances importants où vont transiter des milliers de clients chaque jour. Est-ce qu'il y a lieu d'optimiser tout cela? Tout est sur la table. » — Une citation de Michel de Mauraige, directeur général de Capitale mobilité

Combien Capitale mobilité espère-t-elle tirer de ces différents partenariats? Le calcul n'est pas encore fait, mais ailleurs, le succès de ce modèle peut rapporter quelques dizaines de millions de dollars par année.

Précédant

C'est le cas à Montréal. La Société de transport de Montréal (STM) a créé la filiale Transgesco il y a 20 ans. Avant la pandémie, elle enregistrait des revenus de 36 millions de dollars par année sur un budget de 1,6 milliard de dollars. Même si le montant représente une fraction du budget, cette initiative a permis de donner un peu d'air à la STM , croit François Pepin, administrateur de Trajectoire Québec, organisme voué à la mobilité.

En comparaison, le budget du RTC est de 250 millions de dollars en 2022.

Transgesco a développé le réseau de publicité dans les stations de métro, a contribué au virage numérique dans les abribus et a réorganisé la location des locaux commerciaux dans les stations de métro. La STM investit dans des partenariats dont les profits ont permis d'améliorer l'expérience client.

Contrairement à Québec, la STM ne possède pas suffisamment de terrains pour développer un volet immobilier. C'est le volet commercial qui permet de garnir les coffres.

La STM a développé il y a 20 ans une filiale qui a permis d'effectuer le virage numérique dans son réseau de métro. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

François Pepin ne voit que du bon à ce type de modèle même si au premier regard, on peut se demander si le modèle de société en commandite n'est pas une façon de cacher certaines activités économiques. La filiale est régie par un système d'appel d'offres plus souple que les sociétés de transports et les états financiers sont plus difficiles à consulter.

Il souligne qu'à Montréal, le vérificateur général porte une attention particulière aux activités de Transgesco dans chacun de ses rapports annuels. Les informations financières sont soumises à la loi d'accès à l'information.

Mise en service

Capitale mobilité est pour l'instant constitué de cinq personnes. Le travail pour sonder le marché vient de commencer.

La nouvelle entité sera officiellement lancée à compter du 1er janvier.