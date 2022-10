Manque de relève et de financement, des enjeux pour les Maisons des jeunes de l’Outaouais

C’est le seul lieu où nos 12 à 17 ans peuvent se présenter le soir, venir rencontrer des adultes, venir jaser de leur soirée… Ici, notre mission, c’est vraiment de rassembler et de soutenir , lance Mélissa Vachon, directrice de Jeunesse sans frontières Vallée-de-la-Gatineau, à Gracefield.

Cette maison des jeunes dessert tout le territoire sud de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Annuellement, ce sont quelque 1400 participations qui sont enregistrées. En soirée, entre 15 et 30 jeunes fréquentent l’établissement.

On offre le souper à tous les soirs parce qu'on est une région un peu plus vulnérable ici. [...] On veut vraiment offrir le concept du milieu de vie : on mange ensemble, on prépare le souper ensemble, on va à l'épicerie ensemble , raconte Mme Vachon.

Situé dans un secteur où les municipalités sont très éloignées les unes des autres, Jeunesse sans frontières Vallée-de-la-Gatineau essaie également d’offrir le transport.

Mélissa Vachon, directrice de Jeunesse sans frontières Vallée-de-la-Gatineau, à Gracefield Photo : Radio-Canada / Christian Milette

« Un de nos plus grands enjeux, c'est vraiment d'avoir assez de bras pour rejoindre l'ensemble des jeunes qui auraient besoin d'être rejoints par la maison des jeunes, puis le transport pour accéder à tous ces beaux milieux de vie sur le territoire. » — Une citation de Mélissa Vachon, directrice de Jeunesse sans frontières Vallée-de-la-Gatineau, à Gracefield

À Gatineau, la pandémie a créé une situation particulière pour La Pointe aux jeunes. Une de ses maisons a été utilisée pendant presque deux ans comme centre de dépistage pour la COVID.

Ça veut dire que pendant deux ans, les adolescents du secteur n'ont pas eu leur milieu de vie, n'ont pas eu leur lieu de rencontre , raconte Anne Boutin, directrice de cette maison des jeunes depuis 35 ans.

Manque de financement

Plusieurs maisons des jeunes existent en Outaouais. Et depuis plusieurs années, elles soulignent un manque de financement.

On survit péniblement. Les intervenants ont 30 $ par soir pour nourrir nos 20 à 30 jeunes , illustre Mélissa Vachon. Ils font des miracles avec pas grand-chose. [...] Mais le sous-financement de nos organismes, ce n'est pas une nouveauté. [...] C'est triste parce que le financement qu'on reçoit représente le tiers du financement dont j'aurais besoin pour répondre vraiment aux besoins de ma communauté, encore plus en ruralité, avec l'éloignement avec les transports, avec l'accessibilité aux services.

Anne Boutin ajoute que malgré la hausse de financement qu’elle a observée depuis 1987, celle-ci n’a pas suivi l’inflation.

Anne Boutin, directrice de la maison des jeunes, La Pointe aux jeunes, depuis 35 ans (archives) Photo : Radio-Canada

Il nous manque presque le double , dit-elle.

Et pourtant, ces services sont essentiels, insistent les deux intervenantes.

Nos ados, ici, à part nos maisons de jeunes, ils n’ont rien. Il n’y a pas de centre d'achat, pas de cinéma, pas de bowling… , illustre Mme Vachon.

[Les jeunes] nous le disent : la maison des jeunes, c'est leur deuxième maison , poursuit Mme Boutin.

Développer des partenariats, trouver du financement privé, cela pourrait être une option. Mais les possibilités restent limitées, d’autant qu’il est difficile de mobiliser sur l’enjeu de la jeunesse, selon la directrice de Jeunesse sans frontières Vallée-de-la-Gatineau.

On travaille en prévention, ce n’est pas une cause qui brûle, car c'est dans une couple d'années qu’on va voir l'impact de ce qu'on a fait avec nos jeunes. [...] Les ados, c'est pas vendeur, ça parle moins fort au gouvernement aussi, car ce n’est pas un électeur tout de suite , déplore-t-elle, insistant que ce sont pourtant eux autres qui vont changer le monde demain .

Difficile de recruter

La pandémie a accentué les difficultés, alors qu’il a fallu continuer à trouver des moyens innovants pour répondre aux besoins des jeunes.

Et depuis, c’est la pénurie de main-d'œuvre qui frappe les maisons des jeunes, alors que les équipes sont essoufflées, avoue Mme Vachon.

La semaine passée, on parlait des salaires chez McDo parce qu'on a des jeunes qui ont été embauchés chez McDo. Le salaire de départ chez McDo est plus élevé qu'un salaire de départ en maison des jeunes en ce moment , illustre-t-elle.

On fait partie de la tempête parfaite de la baisse de démographie, de jeunes actifs qui travaillent moins... , acquiesce Mme Boutin. L'été dernier, on a eu beaucoup de difficultés à recruter des animateurs parce qu’on a aussi un autre enjeu : c'est qu’il faut être capable de les rémunérer. Quand on peut aller travailler ailleurs à 20 $ ou 25 $ de l'heure et qu’en maison des jeunes, on peut offrir des salaires de 17 $ ou peut-être de 16 $, ça devient aussi un enjeu.

La directrice de La Pointe aux jeunes redoute qu’à terme, les maisons des jeunes se transforment pour devenir de simples centres de loisirs. Et pour moi, ce serait une grande perte , dit-elle, soulignant que l'accompagnement qui y est offert n'est pas le même.

Avec les informations de Christian Milette