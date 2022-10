L’industrie des pêches réclame un ministre délégué à Québec

Avec des candidats gaspésiens élus au pouvoir, le secteur des pêches souhaite être mieux représenté au gouvernement.

On pense que si on avait un ministre délégué aux pêches, ça nous avantagerait parce qu’on a besoin d’un soutien dans toutes nos activités , explique le directeur général de l' AQIP , Jean-Paul Gagné.

Actuellement, c’est le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) qui gère le secteur des pêches au Québec.

Ce n’est pas un désaveu de ce qui s’est fait avant ou de la personne qui était en place, précise M. Gagné. On veut simplement être plus près de notre ministère et on veut qu’il prenne le temps de nous écouter ou de nous recevoir au besoin.

« C’est gros le MAPAQ et nous on pense que ça peut être partagé. C’est pour ça qu’on demande un ministre délégué aux pêches. » — Une citation de Jean-Paul Gagné, directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche

On a des rapports avec la Régie des marchés agricoles et avec les Offices et les Associations de pêcheurs et on pense que toutes ces choses-là devraient être harmonisées davantage , poursuit-il.

M. Gagné a bon espoir d’être entendu. Le premier ministre, François Legault, dévoilera par ailleurs son nouveau Conseil des ministres le 20 octobre prochain.