Le fonds du fédéral pour les infrastructures résilientes diminue à vue d’œil

Un programme fédéral destiné à soutenir provinces et municipalités qui se dotent d’infrastructures résilientes face aux bouleversements climatiques est tellement en demande que son budget, qui devait s’étaler jusqu'en 2028, fond à vue d’œil.

Le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC) appuie les projets d’infrastructure publique visant à atténuer les risques actuels et futurs liés au climat.

Lors de sa création en 2018, Ottawa avait doté ce fonds d’un budget de 2 milliards de dollars pour 10 ans. Le fédéral lui a accordé 1,3 milliard de dollars additionnels en 2021, pour une période de plus de 12 ans.

Mais en septembre dernier, 2,2 milliards du budget de ce programme avaient déjà été attribués, selon un porte-parole d’Infrastructure Canada. Le ministère confirme qu’il a reçu plus de demandes que ce qu’il est en mesure de financer par l’entremise du FAAC .

Car les événements liés aux changements climatiques se multiplient : inondations, feux de végétation, sécheresses, séismes...

À l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, la tempête post-tropicale Fiona a fait pour un demi-milliard de dollars de dommages. Le premier ministre Dennis King admet que sa province n’était tout simplement pas préparée à l'ampleur de la destruction causée par cette tempête.

Les dommages sont importants au quai de Stanley Bridge, à l'Île-du-Prince-Édouard, après le passage de Fiona. Photo : Radio-Canada / Sarah Dery

Or, des 72 projets qui ont été approuvés en vertu du FAAC , seule une demi-douzaine se trouvent au Canada Atlantique. Aucun n’est à l’Île-du-Prince-Édouard, où des centaines de personnes sont toujours privées d’électricité, et ce, près de trois semaines après le passage de Fiona.

Jason Thistlethwaite, professeur à l'Université de Waterloo, se spécialise dans l'adaptation aux changements climatiques et à l'atténuation des risques. Il affirme que dans le cas de l'Île-du-Prince-Édouard, l'argent du FAAC aurait pu servir à enfouir les infrastructures électriques, dans le but de les protéger du vent.

Au Canada, nous dépensons beaucoup d'argent pour nous relever des désastres quand il est déjà trop tard pour les prévenir , déplore-t-il.

Les dommages associés à Fiona pourraient s'élever à plus de 700 millions de dollars, mais une part substantielle de ceux-ci ne seront pas couverts.

La tempête Fiona a causé beaucoup de dégâts aussi à Port aux Baques, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Yan Theoret

Des communautés laissées sur la touche

Le FAAC est une bonne idée, mais son financement et son exécution ont laissé beaucoup de communautés en plan , soutient Jason Thistlethwaite.

Les municipalités ont des budgets tellement limités qu'elles ont désespérément besoin de financement pour investir dans l'atténuation des risques.

Selon M. Thislethwaite, le gouvernement fédéral devrait accroître sa part de financement et rendre ces fonds plus accessibles aux plus petites municipalités. Ces dernières, souligne-t-il, n'ont guère de ressources pour présenter une demande de financement.

Souvent, ce sont les municipalités disposant de ressources, ou celles qui ont les moyens de se faire entendre au plan politique qui obtiennent le financement , affirme le professeur.

Dans une déclaration écrite faite à CBC, la Fédération canadienne des municipalités qualifie de critique le besoin qu'ont les petites municipalités d'accéder à ce financement du fédéral. Il y a tant à faire pour permettre aux municipalités de toutes tailles d'être plus résilientes face aux tempêtes destructrices, aux feux de forêt et autres.

Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a été la proie d'un gigantesque feu de forêt en 2021. Photo : (Darryl Dyck/The Canadian Press)

Une stratégie parmi d'autres

Ryan Ness, de l'Institut climatique du Canada, accorde la note C au gouvernement canadien pour les efforts qu'il a déployés jusqu'ici, en matière d'adaptation aux changements climatiques.

Le financement est crucial à ce stade-ci , dit-il. Ne pas être préparés à faire face à ce genre d'événements coûte cher, et ces événements se produisent de plus en plus fréquemment en cette ère de changements climatiques.

Le gouvernement fédéral couvre un maximum de 40 % du coût d'un projet au niveau municipal. À titre de comparaison, aux États-Unis, un programme semblable permet de couvrir jusqu'à 75 % des coûts.

Questionné à savoir si Ottawa favorisera l'accès au programme, un porte-parole du Cabinet du ministre de l'Infrastructure, Dominic LeBlanc, a répondu par courriel que le FAAC n'était qu'une des stratégies du fédéral pour l'adaptation aux changements climatiques, citant d'autres exemples, comme les programmes du volet Infrastructures vertes.

Le gouvernement canadien doit rendre publique une stratégie nationale d'adaptation plus tard cet automne.

Un derecho a causé d'importants dégâts dans le sud du Québec et en Ontario le 21 mai dernier. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Il faut passer à l'action

D'après une étude menée par l'Institut climatique du Canada, la facture qui attend le pays pour se relever de désastres environnementaux pourrait atteindre annuellement 5 milliards de dollars d'ici 2025 et 17 milliards d'ici 2050.

Mais l'étude suggère que chaque dollar investi dans l'adaptation aux changements climatiques permettrait d'épargner de 5 à 6 $ en dommages directs et générer de 6 à 10 $ en retombées économiques.

Le retard est tel que nous avons énormément de rattrapage à faire , dit Ryan Ness, de l'Institut climatique du Canada.

La Fédération canadienne des municipalités a établi une liste de recommandations en vue de la publication de la stratégie nationale d'adaptation. Elle réclame plus d'argent pour le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes, notamment pour les plus petites municipalités.

Mais MM. Ness et Thislethwaite craignent que cette future stratégie ne soit qu'un autre rapport qui amassera la poussière sur les tablettes. Il faut, insistent-ils, que l'argent soit accompagné d'actions sur le terrain.