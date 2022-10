Le Bas-Saint-Laurent, destination touristique de choix en 2022 pour les Québécois

Au terme de la saison estivale, Tourisme Bas-Saint-Laurent en dresse un bilan très positif. Avec des séjours qui se rallongent et un début de saison plus hâtif, le Bas-Saint-Laurent semble devenir une destination de choix pour les touristes.

Le Bas-Saint-Laurent a d'ailleurs fait son entrée parmi les cinq destinations préférées des Québécois dans la dernière prévision de CAA Québec. Pour le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque, il s'agit d'une grosse étape de franchie.

Le Bas-Saint-Laurent a toujours été un trésor caché pour bien des gens , croit-il.

Ce serait chose révolue au terme de la saison estivale 2022 puisque la reprise en force du tourisme d'affaires au mois de mai a devancé le lancement de la saison touristique. Le taux d’occupation des établissements d’hébergement a de plus connu une hausse.

Entre mai et août, Tourisme Bas-Saint-Laurent a enregistré un taux moyen d'occupation de 72,6 %. Cela représente une hausse de 10 % par rapport à la saison 2019, considérée comme une très bonne saison touristique.

De plus, on observe que la durée des séjours s’est allongée, avec une durée moyenne de quatre nuitées. On a longtemps été vu comme une destination de passage. On est désormais une destination , actualise Pierre Lévesque.

D'après Tourisme Bas-Saint-Laurent, la région répond aux intérêts des visiteurs. L’agrotourisme, la nature, les grands espaces, tout le volet aventure, c’est ce que les touristes veulent avoir ces temps-ci , constate M. Lévesque.

Consolider l’offre quatre saisons

Selon Tourisme Bas-Saint-Laurent, 30 % des visiteurs voyagent depuis la région de Montréal. Ce sont des gens de la ville qui veulent prendre le temps de s’arrêter un peu , précise-t-il.

Au Témiscouata, les propriétaires de l'Auberge du Chemin Faisant ont connu une bonne saison estivale mais comptent participer à l'effort pour étendre la saison dans la région (archives). Photo : Radio-Canada

À Témiscouata-sur-le-Lac, l'Auberge du Chemin Faisant peut témoigner de la visite de nombreux visiteurs québécois et de l’Ontario.

C'est un couple d'entrepreneurs, Baptiste et Marine Massol, qui a repris les rênes de l'établissement au printemps. Se lancer dans l'industrie touristique au Bas-Saint-Laurent était un pari calculé, reconnaît Baptiste Massol.

« C’est une région en plein développement [touristique], on le sent. Et je pense qu’il y a encore du potentiel à développer au niveau du tourisme. » — Une citation de Baptiste Massol, copropriétaire de l'Auberge du Chemin Faisant

Les propriétaires tenteront de développer davantage leur offre d'accueil durant la basse saison, en proposant un menu du midi dès cet automne. C'est à nous de faire en sorte que les touristes restent un petit peu plus pour profiter de la région , note Baptiste Massol.

C'est aussi l'objectif des acteurs de l'industrie touristique de la région. D’ici 2030, Tourisme Bas-Saint-Laurent entend miser sur le développement du tourisme toute l'année. L'organisme table sur l'offre quatre saisons, nature et affaires de l’Est du Canada , détaille Pierre Lévesque.

Ce dernier précise que les efforts de promotion seront maintenus pour continuer d'accompagner les entreprises touristiques vers la transition numérique.

Avec les informations de Maude Rivard