Les conditions sèches inquiètent les agriculteurs, mais pas la province

Selon des agriculteurs, les récoltes d'orge et de blé ont été excellentes, mais la chaleur excessive de l'été a malmené d'autres cultures, comme le canola.

Nos récoltes ont utilisé chaque once d'humidité qui était dans le sol cette année , affirme Larry Woolliams, des fermes Woolliams, à Airdrie. Mais il n'y a aucune réserve.

M. Woolliams espère qu'il y aura plus de pluie et de neige au cours des prochains mois pour reconstituer les réserves d'eau de surface et d'humidité des sols.

De son côté, la province estime qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Le responsable du Service d'information climatique de l'Alberta (ACIS), Ralph Wright, explique que les conditions varient d'une région à l'autre de la province : Les plantes ont tout utilisé jusqu'à présent et, maintenant, nous avons plusieurs mois pour espérer revenir à des conditions plus proches de la normale.

Selon l' ACIS , des réserves d'humidité des sols plus faibles sont typiques de cette période de l'année et de nombreuses régions n'ont pas encore connu de rebondissement notable d'humidité.

Ralph Wright indique qu’il reste donc beaucoup de temps pour reconstituer l'humidité des sols et les réserves d'eau de surface pour les champs et les pâturages dans les zones qui en ont besoin.

Avec les informations d’Omar Sherif