Le Parti conservateur du Canada et son chef, Pierre Poilievre, ont dévoilé mercredi la composition du cabinet fantôme qui aura comme mandat d'interpeller les différents ministres du gouvernement Trudeau. Et ce nouveau cabinet est justement articulé autour des priorités déjà mises de l'avant par le chef du parti.

Ladite liste des porte-parole, uniquement transmise par voie de communiqué, peut surprendre : on y compte pas moins de 51 noms de « ministres fantômes », sans compter 20 « ministres fantômes associés ».

Par comparaison, le gouvernement Trudeau compte présentement 38 ministres, en plus du premier ministre lui-même.

Présentée comme étant un cabinet « anti-inflation », l'équipe conservatrice doit, affirme le parti, s'attaquer à la "Justinflation", lutter contre toutes les hausses d'impôts de [Justin] Trudeau, y compris son projet de tripler la coûteuse taxe sur le carbone, et à la crise du coût de la vie afin que les jeunes puissent s’acheter une maison, que les familles puissent se nourrir et que nos aînés puissent prendre leur retraite avec la dignité .

Dans la liste de ces « ministères », on trouve d'abord l'équivalent des divers ministères officiels, avec, généralement, des porte-parole qui ont déjà de l'expérience en la matière, notamment en raison de leur place sur des comités parlementaires liés à ce dossier.

Ainsi, entre autres exemples, le député ontarien Michael D. Chong devient porte-parole en matière d'affaires étrangères, lui qui est actuellement vice-président du comité spécial sur la relation entre le Canada et la Chine.

Le Néo-Écossais Stephen Ellis s'occupera de la santé, lui qui siège au comité permanent des Communes à ce sujet. Idem pour l'Ontarien Adam Chambers, qui devient porte-parole en matière de revenu.

C'est aussi le cas pour le Québécois Joël Godin, déjà membre du comité permanent des langues officielles, et qui devient porte-parole dans ce dossier.

D'autres ministères fantômes peuvent avoir été attribués pour mettre de l'avant certaines parties de la députation. Ainsi, Gérard Deltell, qui représente la circonscription de Louis-Saint-Laurent, au Québec, s'occupera des questions de l'environnement et des changements climatiques, même s'il n'a pas d'expérience directe en la matière.

Il aura comme vis-à-vis le ministre Steven Guilbeault.

Sujets de prédilection

Toujours parmi les 51 ministères fantômes, on retrouve certains enjeux qui tiennent à coeur au chef, Pierre Poilievre, et qu'il a mis de l'avant à plusieurs reprises durant la course à la chefferie conservatrice.

Ainsi, l'Albertain Matt Jeneroux, membre du comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités, est nommé porte-parole du dossier des problèmes des chaînes d'approvisionnement.

L'Ontarien Scot Davidson, qui n'a pas d'expérience précise en la matière, hérite de l'enjeu de la « réduction de la paperasserie », un thème cher à M. Poilievre.

Ce dernier multiplie ainsi, depuis plusieurs années, les récriminations contre le gouvernement Trudeau et les grandes entreprises, notamment, qui « aiment la paperasserie ».