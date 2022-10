Plus de visiteurs américains au Canada depuis l’abandon des restrictions à la frontière

Depuis que les consignes sanitaires applicables aux voyageurs ne sont plus en vigueur au Canada, les visiteurs américains reviennent de plus en plus au pays Canada.

Le PDG du tourisme de Windsor-Essex-île Pelée, Gordon Orr constate un nombre grandissant de visiteurs, mais toujours pas autant qu'avant la pandémie. Il croit néanmoins que la situation s'améliore.

« Vous pouvez parler aux responsables des restaurants. Certains d'entre eux voient les réservations augmenter de 10 à 15 % » — Une citation de Gordon Orr, PDG du tourisme de Windsor-Essex-île Pelée

Gordon Orr prévoit une saison estivale plus forte en 2023, mais qu'il faudra néanmoins faire preuve de patience.

Tous les experts disent que nous n'atteindrons pas les niveaux prépandémiques avant 2025 , explique M. Orr.

M. Orr est confiant. Il affirme que l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie est, en mesure d’adapter les modèles d'affaires, afin de continuer à bien desservir la clientèle.

Les commerçants et le casino accueillent les visiteurs à bras ouverts

Filip Rocca, copropriétaire du restaurant Mezzo et président de l'Erie Street BIA estime que sa clientèle américaine a augmenté de 10 à 15 %.

L'afflux de la clientèle américaine ici est excellent pour les affaires , explique-t-il.

Pour les propriétaires du restaurant El Mayor, la clientèle américaine représente environ 40 % de leur achalandage. Ils affirment en outre que le retour des clients américains pendant les fins de semaine est un bon signe de retour progressif à la normale.

Le Casino Caesars de Windsor, quant à lui, enregistre également un nombre croissant de touristes et visiteurs américains depuis la fin des restrictions.

Nous revoyons toutes ces familles. Nous les voyons choisir notre restaurant pour avoir cet endroit où se réunir, et c'est le meilleur sentiment du monde de voir cela à nouveau , se réjouit la gérante, Faith Abbas.

Selon Susanne Tomkins, directrice des relations publiques et des communications du Casino Caesars, la patience s'impose, même si .

« Après deux ans et demi, nous nous attendons à ce qu'il faille un certain temps pour que de nombreux touristes américains reviennent dans notre ville » — Une citation de Susanne Tomkins, directrice des relations publiques et des communications

Le retour des touristes américains

Carolyn Brown, directrice du tunnel Detroit-Windsor a constaté une augmentation entre les deux villes frontalières.

Le côté américain du tunnel fait état d'une augmentation de 74 % des véhicules circulant de Détroit à Windsor par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit néanmoins d'une baisse de 15 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Marion Joppe, Professeur à la retraite de l'École d'hôtellerie, alimentation et tourisme à l'Université de Guelph a également constaté à Toronto, que les restaurants sont plus achalandés depuis la fin des restrictions sanitaires.

Les restaurants sont pleins, les gens sont revenus, ils veulent profiter de la vie de nouveau , dit-elle.

Selon elle, passer une fin de semaine de l'autre côté de la frontière, américaine ou canadienne, n'est plus un problème.

« Sortir n’est plus considéré comme un luxe, mais comme une partie de notre vie quotidienne » — Une citation de Marion Joppe, Professeur à la retraite de l'École d'hôtellerie, alimentation et tourisme à l'Université de Guelph

Attirer les visiteurs du Michigan et de New York

Le festival de Stratford a récemment dépensé environ 50 000 dollars pour une campagne de marketing à Detroit et Ann Arbor, au Michigan et Buffalo, dans l'état de New York, dans le but de faire revenir les amateurs de théâtre.

Des publicités ont été publiées dans les journaux locaux pour rappeler aux visiteurs des deux côtés de la frontière que les restrictions sanitaires ne sont plus en vigueur.

Nous avions entendu dire que l'application ArriveCAN était perçue comme un obstacle au passage de la frontière , rappelle Michael Adams, directeur du marketing et du développement du public du festival de Stratford.

« Dire à ces gens que cette pièce du puzzle était maintenant enlevée et que le processus était plus simple était un message très important pour nous. » — Une citation de Michael Adams, directeur du marketing et du développement du public du festival de Stratford

Avec des informations de CBC et de Gabriel Nikundana