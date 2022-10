Devant une 8e vague de COVID-19, Québec lance un autre appel à la vaccination

Une huitième vague de COVID-19 se pointe à l'horizon et, à l'approche de l'Halloween et du temps des Fêtes, Québec appelle la population à s'y préparer en s'assurant d'avoir reçu les vaccins nécessaires, de même qu'en observant une « étiquette respiratoire ».

Depuis quelques semaines, le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 augmente progressivement au Québec. Avec un bond de 207 hospitalisations recensé mercredi, la barre des 2000 hospitalisations a été franchie.

Il s'agit de données inquiétantes, a concédé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en point de presse mercredi aux côtés du directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau.

Ce qu’on observe, c’est une hausse constante des cas depuis les quatre dernières semaines, surtout chez les personnes de 70 ans et plus et les travailleurs de la santé, environ 3000 sont absents du réseau , a indiqué le ministre de la Santé.

« On a des indices qu’il y a de la contamination qui se passe chez les gens plus fragiles, c’est pour nous une source de préoccupation. » — Une citation de Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec

Le ministre Dubé s'est toutefois montré optimiste quant au rythme de vaccination actuel. Selon lui, quelque 30 000 Québécois ont pris rendez-vous pour recevoir une dose de rappel au cours de la seule journée de mardi, ce qui est supérieur à la moyenne quotidienne.

Et M. Dubé a assuré que les autorités sanitaires avaient la capacité d'administrer jusqu'à 300 000 doses par semaine, si cela s'avérait nécessaire. On a le matériel, tout est en place , a-t-il laissé savoir.

À l'approche de l'Halloween et des Fêtes, il a ainsi incité les Québécois – plus précisément ceux dont le dernier vaccin remonte à plus de cinq mois ou ceux qui ont contracté la COVID-19 il y a maintenant plus de trois mois – à aller chercher une dose de rappel du vaccin.

C’est vous qui connaissez votre situation, c’est vous qui savez quand vous avez eu votre dose de rappel et quand vous avez fait votre COVID , a résumé le ministre, soulignant que le calendrier vaccinal de chacun est une responsabilité individuelle.

Il a aussi évoqué l'étiquette respiratoire à observer à plusieurs reprises en cas de symptômes ou de contagion. Il ne faut pas être gêné de porter le masque , a déclaré M. Dubé, qui a également rappelé que la situation dans les hôpitaux était fragile, surtout avec le retour de l'influenza.

Dans l'ensemble de la population, seulement 22 % des citoyens ont reçu une dose de rappel il y a moins de cinq mois, mais ce pourcentage augmente à 39 % chez les 60 à 79 ans et à 52 % chez les 80 ans et plus.

Inquiétés par l'Europe

Les statistiques qui proviennent d'Europe, notamment de la France et du Royaume-Uni, où ont été enregistrées au cours de la dernière semaine des augmentations importantes du taux d'hospitalisation – de 40 % et de 33 %, respectivement –, inquiètent les autorités sanitaires québécoises.

C'est du moins ce qu'ont laissé savoir MM. Dubé et Boileau mercredi, évoquant la présence de nouveaux variants pour expliquer la recrudescence de la contagion de l'autre côté de l'Atlantique.

Le virus a muté plusieurs fois, il est maintenant très, très contagieux, il dépasse la rougeole , a illustré le Dr Boileau. C'est difficile d'être plus contagieux que ça.

Pour le moment, Québec n'envisage pas de ramener des mesures de restriction dans la province. La situation est certainement assez préoccupante pour que les messages (de santé publique) soient soulignés par le ministre de la Santé , a souligné le Dr Boileau.