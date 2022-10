Les employés du CHSLD de Coaticook peuvent maintenant choisir leurs horaires

Un nouvel outil a été élaboré l'été dernier pour que certains d'entre eux, notamment les infirmières et les préposés aux bénéficiaires, puissent choisir leurs quarts de travail en fonction de leurs besoins et de leur disponibilité.

L’objectif de cet outil, appelé AgiliT, consiste à réduire les heures supplémentaires et l'absentéisme de dernière minute. C'est aussi un moyen d'accroître la satisfaction des employés au travail.

L'employé a la possibilité d'aller dans le système informatique pour saisir lui-même l'horaire qu'il souhaiterait avoir en consultant l'ensemble des besoins du service ou de l'unité où il travaille. Ça se fait en temps réel, en fonction de ce que ses collègues vont saisir également. Ça lui permet aussi de bien concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle en saisissant un horaire qui répond à ses besoins , explique le directeur adjoint au soutien de la gestion intégrée de la main-d'œuvre au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Marc-Antoine Rouillard.

« On veut que l'employé soit bien, on veut qu'il soit satisfait au travail, et ultimement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il reste au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, qu'il ait envie de rester avec nous. »