Cameco et Brookfield Renewable acquièrent Westinghouse Electric pour près de 11 G$

La compagnie minière d'uranium Cameco et la firme d'énergie alternative Brookfield Renewable Partners s'allient pour acquérir l'une des plus grandes entreprises de services nucléaires au monde, Westinghouse Electric, pour un peu plus de 6,2 milliards de dollars, en plus de la prise en charge de sa dette. En tout, la transaction s'élève à près de 10,9 milliards de dollars.