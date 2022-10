Le MTQ ne reconstruira pas le pont d’étagement à Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Plusieurs citoyens de la petite communauté espéraient toujours une reconstruction de la structure tombée sous le pic des démolisseurs l’automne dernier.

Selon certains, l’absence de ce pont d’étagement les coupe du cœur de leur communauté située au sud de l’autoroute.

Le maire de la Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Stéphane Dionne, dit avoir été informé de la décision il y a quelques jours. On avait envoyé une résolution qui disait qu’il y avait des points de leur étude avec lesquels on n’était pas d’accord. Ils ont revérifié tout ça. Ils ont reconsidéré chacun des points et, pour eux, ils restent avec la même décision.

La conseillère aux communications au MTQ , Mariepier Tremblay, confirme l’information.

Les citoyens de la communauté devront donc se rabattre sur un autre pont d’étagement situé à proximité pour leurs déplacements d’un côté à l’autre de la voie rapide.

Avec les informations de Jean-François Dumas