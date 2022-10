Une Winnipégoise cherche à retrouver le propriétaire de médailles de bravoure

Il y a un peu plus d'une semaine, Corrina Pakosh participait à une corvée de nettoyage lorsqu'elle a aperçu les médailles.

Elle pense qu'à un certain point le propriétaire de ces distinctions en aurait été privé.

Elles avaient l'air importantes. Il y a un nom dessus. J'ai publié sur Facebook dans l'espoir de retrouver cette personne et j'ai contacté toutes les personnes portant ce nom de famille , lance Mme Pakosh.

L'une des médailles porte la mention Pour service à l'humanité sur le devant et le nom de Leslie Warren Blanchette est gravé sur le rebord.

L'autre porte la mention ERII, en référence à la défunte reine Élisabeth II, ainsi que la mention Bravoure .

Selon le site Internet de la gouverneure générale, M. Blanchette a reçu les deux médailles en 1999 pour son acte de bravoure réalisé trois ans auparavant.

Le 10 juin 1996, M. Blanchette est passé à l'action dès qu'il a vu que la maison de son voisin était en feu.

Il s'est précipité à l'intérieur alors que la cuisine était envahie par les flammes.

En entendant des cris au deuxième étage de la demeure, Leslie Warren Blanchette s'est précipité pour retrouver la gardienne âgée de 13 ans et deux enfants paniqués.

Corrina Pakosh tient les médailles d'argent et de bronze que Leslie Warren Blanchette a reçues en 1999 après avoir sauvé six personnes d'une maison en feu à Winnipeg trois ans auparavant. Photo : Radio-Canada / Rachel Bergen

Par la suite, M. Blanchette et la gardienne ont repéré deux autres enfants et les ont tous fait sortir de la maison.

Or, un dernier enfant de cinq ans manquait toujours à l'appel.

M. Blanchette s'est vite élancé de nouveau dans la maison en criant le nom de la fillette. Malgré la chaleur de plus en plus intense et la fumée noire toxique qui rendait la respiration presque impossible, M. Blanchette a pu retrouver la fillette qui était dans une chambre à l'arrière et la sortir saine et sauve , indique le site Internet de la Gouverneure générale.

Mme Pakosh affirme que cette histoire l'a émue jusqu’aux larmes.

Il n'était pas obligé de faire ça. Il aurait pu appeler le 911 et rester là à attendre. Il a vraiment mérité ses médailles. Elles ne devraient jamais lui être enlevées , estime-t-elle.

Mme Pakosh ne sait pas ce qui est arrivé à M. Blanchette ni s'il vit toujours à Winnipeg, mais elle veut s'assurer que les médailles soient rendues au propriétaire légitime ou à sa famille.

CBC a contacté le bureau de la gouverneure générale pour plus d'informations, mais n'a pas reçu de réponse immédiate.

Avec les informations de Rachel Bergen