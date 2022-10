Les élus de Québec n’auront pas d’augmentation salariale collée sur l’inflation

Depuis 2020, le règlement sur le traitement des membres du conseil (R.V.Q. 1593) permet que le salaire des élus municipaux soit ajusté en janvier en fonction de l'IPC moyen dans la région de Québec pour la période du 1er septembre au 31 août de l’année précédente.

Après avoir atteint un sommet inégalé en 40 ans plus tôt cet été, l’inflation a finalement ralenti en août, au Canada, en s’établissant à 7 %. Même s’il s’agit d’un signe encourageant, il ne faut toutefois pas s’attendre à voir les prix redescendre.

Les élus auraient donc pu bénéficier d'une importante hausse salariale en janvier, mais ce ne sera pas le cas, a précisé le maire Marchand, mercredi.

« On a parlé aux partis d'opposition ce matin. On est tous d'accord qu'il n'est pas acceptable qu'on aille à ces niveaux-là. Il n'y a pas de chiffres qui ont été identifiés pour l'instant, mais on ne sera pas à 6 ou 7 %. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

4 % ?

Bruno Marchand se dit ouvert à rouvrir ou réaménager le règlement.

On va voir la façon de faire. C'est un règlement qui a été fait qui avait, je pense, une bonne base, une base solide à une époque où l'on ne présumait pas qu'on reviendrait à des taux d'inflation comme on a vécu dans les années 1980 et comme on vit actuellement.

Pour moi, le barème, c'est qu'on ne peut pas être plus élevé que les employés de la Ville de Québec , a ajouté le premier magistrat.

Les employés municipaux, selon le maire, ont droit à des augmentations annuelles autour de 4 %, dépendamment de l'échelle salariale.