Charlottetown reporte un projet de refuge d’urgence pour sans-abris

La proposition est d’installer pour l’hiver 25 logements modulaires au 68, rue Park, près du pont de Hillsborough, pour des personnes qui vivent sous la tente à l’heure actuelle. Ces logements doivent être livrés le 1er novembre.

Il faut pour cela que le conseil municipal accorde une variance de zonage, ce que les conseillers municipaux ont écarté. Quatre d’entre eux ont voté pour cette mesure, mais six autres ont voté contre elle.

Le maire, Philip Brown, croit qu’il reste suffisamment de temps pour reprendre le processus sans retarder la date d’ouverture prévue. Il dit que ce n’est qu’un moment pour faire un deuxième examen afin d’obtenir plus de renseignements et qu’il faut respecter les procédures établies en matière de zonage et d’urbanisme.

Le maire de Charlottetown, Philip Brown (archives) Photo : CBC / Natalia Goodwin

Le maire se demande notamment quels services seront offerts aux personnes qui habiteront dans ces logements modulaires.

L’origine du report

La motion pour reporter la proposition provient du conseiller Terry MacLeod.

Des résidents de la rue Park et des représentants du ministère du Développement social et du Logement étaient présents à la réunion du conseil municipal. M. MacLeod souhaitait que les conseillers les écoutent. Toutefois, selon les règles de procédure, ce genre d’intervention est permis durant les réunions des comités municipaux, mais non durant celles du conseil municipal au complet.

Philip Brown a alors demandé à Terry MacLeod s’il proposait de reporter le tout afin d’écouter la rétroaction de ces intervenants, et le conseiller a présenté la motion.

La tempête Fiona a causé des pannes de courant à grande échelle et des problèmes de communication. Selon le maire, des résidents n’ont pas reçu les renseignements sur la proposition pour cette raison. C’est pourquoi le report lui semble logique.

Le temps froid se fait déjà sentir

Le conseiller municipal Terry Bernard, l’un des quatre conseillers qui ont voté contre le report du projet, estime au contraire que la municipalité ne doit pas attendre en raison, dit-il, des dégâts de Fiona et du gel qui se fait déjà sentir certaines nuits.

Le conseiller municipal Terry Bernard est l’un des quatre conseillers qui ont voté contre le report du projet. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

Si vous voulez faire une autre réunion publique, faites-la, mais adoptez ce projet quitte à le modifier après si quelque chose ressort de la réunion , affirme Terry Bernard.

Il juge aussi que le projet a été planifié avec la diligence appropriée.

Les autres conseillers Greg Rivard, Alanna Jankov et Julie McCabe ont aussi voté contre le report du projet.

Des documents doivent être expédiés par la poste aux résidents jeudi. Les gens disposent de deux semaines pour exprimer leur avis. Une réunion extraordinaire du conseil municipal à ce sujet pourrait donc avoir lieu à la fin d’octobre ou au début de novembre.