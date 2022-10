Port Saguenay devient partenaire du nouveau joueur minier First Phosphate

L’administration portuaire vient de signer un protocole d’entente qui donnera accès au transport maritime à l’entreprise dans le but qu’elle intègre le marché mondial des batteries de voitures électriques.

La compagnie doit d’abord valider la qualité de phosphate qu’elle a identifié sur des terres situées près du lac à l'Orignal au nord de Saint-David-de-Falardeau. Les résultats sont attendus cet automne.

Transport par camion et par bateau

Si les tests sont concluants, First Phosphate entend expédier son matériau par camion vers le port.

Combien par jour? Ça dépend. On pourra offrir une estimation dans les prochains mois , a répondu le président de l’entreprise, Peter Kent.

Le phosphate sera ensuite acheminé par bateau directement dans la chaîne d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries et de véhicules électriques en Amérique du Nord.

Peter Kent assure que la circulation maritime ne devrait pas augmenter pour autant dans la rivière Saguenay.

On espère que non parce que les bateaux qui arrivent au port actuellement pour Rio Tinto, ils partent vides. On espère qu’on peut s’arranger et remplir les bateaux vides avec du concentré de phosphate , précise-t-il.

Ce plan de partage du transport maritime est déjà envisagé pour un autre projet minier : celui d’Arianne Phosphate situé au Lac-à-Paul et qui a déjà reçu les approbations environnementales.

Arianne Phosphate a déjà annoncé au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ( BAPE ) en 2017 son intention d’utiliser des bateaux de Rio Tinto.

Mais cette minière aura besoin de 60 bateaux par année pour expédier son concentré, alors que 120 navires de Rio Tinto accostent au port de La Baie, chaque année.

Un projet en six temps

First Phosphate veut assurer ses arrières en signant un protocole d’entente avec Port Saguenay tout en s’arrimant à l'engagement électoral du premier ministre du Québec, François Legault, d'y investir 117,2 millions de dollars.

Nos installations maritimes en eau profonde, notre terminal et la zone industrielle portuaire adjacente offrent aux entreprises comme First Phosphate un accès direct aux marchés internationaux et un partenariat engagé dans la protection de l'environnement et le développement durable , a commenté le président-directeur général de Port Saguenay, Carl Laberge.

Le partenariat prévoit également la mise à disposition d’un terrain vierge à proximité du port qui permettrait à First Phosphate de construire une usine de raffinage à long terme.

Cette étape est toutefois prévue plus tard dans la planification en six phases de l’entreprise.