Retour au bureau : tendance à la hausse au centre-ville de Montréal, selon la CCMM

Il en ressort plusieurs constats, dont celui lié à l’organisation du travail : Les modes hybrides sont bien implantés au sein des entreprises , indique la CCMM .

Déjà en mai dernier, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain constatait que les travailleurs du centre-ville étaient de plus en plus nombreux à délaisser le télétravail à temps plein au profit d’une formule hybride.

Parmi les travailleurs qui sont de retour, 63 % se présentent au bureau de un à trois jours par semaine. Quelque 9 % y sont présents quatre jours par semaine et 28 % s’y rendent cinq jours par semaine.

Le sondage révèle également que 46 % des entreprises disposent d’un plan de retour qui exige une présence au bureau d’au moins un jour par semaine, alors que 44 % laissent aux employés le choix de déterminer quand ils y viennent .

Même si ces chiffres semblent favoriser une tendance vers un retour certain au bureau, le travail en présence à temps complet ne sera pas privilégié dans un proche avenir .

Selon cette enquête, sur les 46 % d’entreprises qui exigent une certaine présence, 93 % répondent qu’elles demanderont d’ici les fêtes une présence de un à trois jours. Seulement 4 % de ces entreprises envisagent d’exiger une présence de cinq jours par semaine .

On y apprend toutefois que 29 % des gestionnaires s’inquiètent d’une perte de productivité liée au télétravail, identifiant à 52 % la perte d’esprit d’équipe, à 32 % la perte d’engagement et à 25 % le manque de collaboration entre collègues .

Le dernier coup de sonde, réalisé par la firme Léger entre le 12 et le 23 septembre 2022, s’appuie sur un échantillon de 609 dirigeants et employés situés sur l’île de Montréal âgés de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais.