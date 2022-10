Crise énergétique en Europe : quand une bûche de bois devient un « lingot d’or »

Son entreprise, Piskorski, distribue des bûches, mais aussi des granules de bois utilisés dans certains foyers.

Vu la crise énergétique qui frappe les pays européens, dont la France, les méthodes de remplacement du chauffage au gaz ont la cote. Je n’ai jamais vu un tel engouement pour le bois , admet Arnaud Huin.

Vu la demande, un sac de granules de 10 kilos, qui se vendait à peine 4 euros il y a un an, vaut aujourd’hui plus du double.

Les bûches sont elles aussi fortement convoitées, à un point tel que l’entreprise peine à répondre à la demande. Les clients doivent se contenter d’une quantité de 6 mètres cubes maximum par commande.

« On est obligé de rationner [...] Les clients qui commandent actuellement seront livrés en début d’année 2023. » — Une citation de Arnaud Huin, employé de l’entreprise de distribution de bois Piskorski

Julien, qui vit dans la région de Nancy, entend augmenter sa consommation de bois cette année pour être moins dépendant du gaz. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

C’est un lingot d’or , lance Julien, un client de la région de Nancy, après que le camion d’Arnaud eut fait tomber les bûches de bois devant sa maison.

Cette résidence est à la fois chauffée au gaz et au bois. Mais cette année, Julien a doublé la quantité de bois qu’il entend consommer. C'est l'année où on a consommé le moins de gaz, et on a payé probablement 50 % de plus que l'année dernière ou que les années précédentes , précise-t-il.

Une entreprise au ralenti

L’explosion des coûts qui marque le quotidien des ménages s’invite aussi dans le quotidien des entreprises et des administrations municipales.

Ces machines, importantes dans le procédé de tissage, sont très gourmandes en énergie. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Dans les locaux de l’entreprise Tissage de France, à Rupt-sur-Moselle, la hausse des dépenses énergétiques a connu une croissance exponentielle.

En 2021, on dépensait 400 000 euros en énergie pour un chiffre d'affaires de 4 millions d’euros. En 2022, ce 400 000 est devenu 900 000, donc 25 % du chiffre d’affaires , lance Thomas Huiriez, le patron de l’entreprise, qui se spécialise dans la production de jeans confectionnés en France.

Si les prix du gaz et de l’électricité se maintiennent aux niveaux actuels, l’entrepreneur estime que les coûts en énergie atteindront 2 millions d’euros en 2023. Ce n’est pas possible , ajoute-t-il.

Thomas Huirez, de Tissage de France, a vu les coûts énergétiques de son entreprise exploser. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Aux grands maux, les grands moyens. Pour limiter l’utilisation de grandes machines, essentielles au processus de tissage, mais très énergivores, l’usine de Tissage de France a cessé de fonctionner tous les lundis et vendredis de septembre.

La stratégie a permis une économie d’énergie qui a permis à l’entreprise de garder la tête hors de l’eau, mais en contrepartie, ses dizaines d’employés ont dû être placés en chômage partiel, compte tenu de la diminution de la charge de travail.

« Le chômage partiel, ça peut faire du bien économiquement, mais ça désorganise. Ça demande beaucoup d'agilité, beaucoup de souplesse à toute l'équipe. Ça peut faire peur aussi. Donc, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait ce choix-là. » — Une citation de Thomas Huirez, patron de Tissage de France, à Rupt-sur-Moselle

Confrontée à une hausse des coûts de l'énergie, Tissage de France a placé ses employés en chômage partiel au mois de septembre. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Ce mois-ci, les activités ont repris cinq jours par semaine, mais compte tenu du contexte géopolitique et économique, Thomas Huirez sait que son entreprise n’est pas à l'abri d’autres difficultés.

Pour éviter que le scénario se reproduise, l’entrepreneur changera certaines machines pour des versions plus modernes et moins énergivores. Avant même la crise, l’usine avait aussi déjà entrepris une diversification de ses activités avec la création d’une section consacrée à la confection de vêtements, beaucoup moins dépendante de l’énergie que le tissage.

Du chauffage limité et des lampadaires éteints

L’entreprise est loin d’être la seule à participer à cette course à la diversification énergétique.

La petite ville industrielle de Varangéville, non loin de Nancy, était déjà sur la ligne de départ il y a quelques années.

Varangéville, ville de 3700 habitants, se trouve à proximité de Nancy, en France. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Dès 2020, le maire Christopher Varin avait déjà promis la mise en place d’une stratégie environnementale de transformation visant à limiter la consommation.

Les impacts de l’invasion russe de l’Ukraine ont bousculé ses plans.

« Le contexte géopolitique et la crise du gaz russe ont contribué à nous faire accélérer dans les prises de décisions, a complètement changé nos plans d'investissement pour réaliser un maximum d'économies le plus tôt possible, parce que l'explosion des prix de l'énergie nous contraint énormément, budgétairement parlant. » — Une citation de Christopher Varin, maire de Varangéville

Christopher Varin, maire de Varangéville, a mis en place des mesures visant à diminuer la consommation d'énergie dans sa ville. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Dans son budget, la municipalité dispose d’une enveloppe d’investissements de 300 000 euros annuellement. Si aucun geste n’avait été posé, le magistrat assure que les factures énergétiques auraient amputé ce montant du tiers.

Dès cette année, la ville entend donc modifier certains vieux systèmes d’éclairage pour des lampes DEL, beaucoup moins gourmandes en énergie.

Au cours des prochaines années, les édifices publics seront également mieux isolés, question de limiter le gaspillage.

La ville de Varangéville veut remplacer ce type d'éclairage pour les lampes DEL, moins énergivores. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Puis, avant même que le gouvernement français ne recommande de limiter le chauffage à 19 degrés Celsius, Varangéville avait déjà décidé de baisser la température dans les locaux de la Ville.

Depuis septembre, l’éclairage public est également grandement réduit dans les rues de la municipalité. Sur le coup de minuit, dans chaque quartier, on voit les lampadaires s’éteindre.

Le maire Christophe Varin explique qu’au cours de la prochaine année, la mesure fera l’objet d’une période d’essai pendant laquelle la municipalité mesurera les impacts économiques et sociaux d’une telle décision.

Difficile en ce moment de prédire quelles mesures perdureront, mais Christopher Varin se dit convaincu que des leçons devront être tirées de la crise actuelle, pour des raisons économiques et environnementales.

En fait, ce sont des décisions que tout le monde aurait dû prendre il y a bien longtemps. Il faut utiliser la crise comme une façon d’aller vers du positif , lance l’élu.