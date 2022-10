Les infections respiratoires chez les enfants sont en hausse à Saskatoon

Selon elle, ces maladies virales se présentent plus souvent sous la forme de rhinovirus mais peuvent empirer et se transformer en pneumonie ou en gastro-entérite chez les jeunes enfants.

La Dre Brindamour note qu’une hausse des maladies infectieuses est souvent enregistrée à cette période de l’année.

Elle estime cependant que cette hausse se fait plus fortement ressentir cette année, car les cas d’infections virales recensées chez les enfants au cours de l’été dernier n’ont pas ralenti.

Mahli Brindamour attribue la hausse actuelle à la rentrée des classes et à la baisse des températures.

Elle pense aussi que le fait que les enfants n’ont pas été exposés aux autres virus au cours de la pandémie est un facteur qui contribue à la situation.

Pendant la pandémie, les enfants n’ont pas tellement eu de virus, que ce soit la COVID-19 ou les autres virus , dit-elle.

« Quand on a vu la relaxation des mesures de contrôle de la COVID-19 à la fin de l’hiver dernier, on a vu presque au même moment l’augmentation de toutes les autres maladies respiratoires. Ça a continué à travers le printemps, l’été et ce qu’on voit encore maintenant. »