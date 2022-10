Ottawa se dote d’un nouveau service dédié aux relations avec les Autochtones

Si le développement de ce nouveau service se poursuit, la Municipalité a d'ores et déjà embauché Lindsey McGregor comme nouvelle gestionnaire responsable des relations avec les Autochtones, en mars dernier. Elle sera accompagnée par une première spécialiste responsable des liens avec les Autochtones, dont le mandat débutera très bientôt.

De plus, afin d’encadrer les relations avec la Nation Algonquine Anishinabeg, la Ville d’Ottawa annonçait, en mars dernier, l’implantation d’un protocole culturel réalisé avec des leaders Anishinabeg, des aînés et des gardiens du savoir issus des 11 Premières Nations reconnues par le gouvernement fédéral et situées principalement au Québec et en Ontario.

Contribuer à l’autodétermination des Autochtones

Ces deux nouveaux postes furent créés afin d'assurer la qualité des relations avec la Première Nation Anishinabeg ainsi qu’avec les Premières Nations, Inuit et Métis qui vivent ou transitent par Ottawa.

Nous allons continuer d’intégrer les perspectives autochtones et soutenir leur autodétermination. Comment un gouvernement municipal peut-il soutenir ces droits? questionne Lindsey McGregor.

C’est un exemple de questions clés que se pose depuis longtemps le gouvernement municipal d'Ottawa et qui s’ajuste en fonction des réponses , rappelle-t-elle.

Mme McGregor est une femme Anishnabeg originaire de la communauté de Whitefish River First Nation, située sur l’île Manitoulin.

« Je travaille avec les Autochtones en provenance de différents territoires du Canada. Mon mandat consiste à créer un environnement d'inclusion et un lieu pour entendre plus de voix autochtones. » — Une citation de Lindsey McGregor, gestionnaire responsable des relations avec les Autochtones à la Ville d’Ottawa

Une gestionnaire des relations avec les autochtones issue du milieu

Celle qui a grandi à Gatineau pour emménager par la suite à Ottawa incarne l’inclusion et connaît les défis des réalités des premiers peuples. Je fais partie de la communauté autochtone d’ici , dit-elle.

J’ai bénéficié de la chance de travailler avec les communautés et, auparavant, j'ai enseigné aux femmes autochtones dans un collège d'Ottawa , explique celle qui travaillait en collaboration avec un organisme pour femmes autochtones.

Elle est mère d’un garçon de neuf ans qui est à la fois Inuit et Anishinabeg. Elle vit au cœur d’Ottawa par amour pour cette ville qui est, à son avis, à la fois rassembleuse et à l'écoute des besoins des Autochtones .

Elle a aussi eu recours aux services à la petite enfance dédiés aux Inuit qui habitent la région d’Ottawa, nommée alors le Inuit Children’s Center.

Lindsey McGregor est mère d’un garçon de neuf ans qui est à la fois Inuit et Anishinabeg, Xavier McGregor-Arngak. Photo : Avec la gracieuseté de Lindsey Kirby McGregor

C’est dans ce contexte et afin d'assurer autant le suivi du plan de réconciliation que la pérennité du protocole culturel que la Ville d'Ottawa a embauché deux ressources issues des Premières Nations. La réconciliation s’inscrit dans un parcours à long terme , confirme Lindsey McGregor.

Un plan de réconciliation fondé sur une relation de confiance

Lindsey McGregor rappelle qu’en 2018, le conseil municipal d’Ottawa a adopté le Plan d’action de réconciliation. Ce plan comporte des mesures qui visent essentiellement à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) dans une démarche commune de réconciliation.

De plus, le Comité d’étude sur les questions autochtones de la Ville d'Ottawa, créé en 2007 par un partenariat majeur entre la municipalité et l’Ottawa Aboriginal Coalition, a, en 2018, rendu accessible des faits saillants d’actions concrétisées en 2016 et en 2017. Près de 250 jeunes autochtones ont participé à des activités , souligne Lindsey McGregor.

Lors de la Journée de sensibilisation aux cultures autochtones en 2016, de jeunes autochtones ont présenté le fruit de leur réflexion commune auprès de l'honorable Murray Sinclair, commissaire de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) ainsi que Carolyn Bennett, alors ministre des Affaires autochtones et du Nord au sein du gouvernement de Justin Trudeau.

Les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada

Les faits saillants jettent également la lumière sur la promotion, ainsi que sur le soutien du gouvernement municipal d’Ottawa concernant la santé des Autochtones.

Les aînés autochtones ont validé le plan de réconcili-ACTION de Santé publique Ottawa (SPO), un service affilié à la municipalité d’Ottawa qui répond à neuf appels à l'action de la CVR sur ses 94 recommandations.

Par exemple, en 2017, par l’entremise du Centre Wabano, un des partenaires du plan de réconciliation, 51 jeunes ont bénéficié de services en matière de logement et 523 patients ont été examinés par des intervenants de la santé.

La Ville d’Ottawa a promptement répondu à cet appel de la CVR et, grâce au comité d’étude sur les questions autochtones déjà en place et composé de 10 partenaires autochtones et de neuf partenaires allochtones, la Municipalité a activement contribué à l'inclusion des Autochtones de la région d'Ottawa et des autres Premières Nations, Inuit et Métis du Canada.

La Ville d’Ottawa annonçait, en mars dernier, l’implantation d’un protocole culturel. Photo : Facebook / Makhena R Guérin

Plan de réconciliation et protocole culturel

Lindsey Mcgregor et la nouvelle spécialiste responsable des liens avec les Autochtones poursuivront les collaborations avec les partenaires pour respecter les priorités du plan de réconciliation avec les communautés autochtones urbaines d’Ottawa, tout en persistant à faire évoluer le protocole culturel étroitement lié à la Nation hôte Algonquine Anishinabeg qui partagera à la Ville des orientations ainsi que des conseils.

« Nous entretiendrons à cet égard un dialogue ouvert avec les représentants de cette Première Nation et allons assurer l’actualisation du protocole. » — Une citation de Lindsey McGregor, gestionnaire responsable des relations avec les Autochtones à la Ville d’Ottawa

Quant aux actions suggérées dans le plan de réconciliation de 2018, elles sont sur le point d’être complétées et une partie de mon mandat consiste à déterminer la direction à suivre avec les communautés Anishinabeg, puis les partenaires du Comité d’étude sur les questions autochtones , ajoute la nouvelle gestionnaire aux relations avec les Autochtones.

Deux ressources autochtones respectueuses de l'engagement des premiers peuples

Nous voulons créer un leadership voué à informer la Ville et à assurer la qualité des services offerts aux premiers peuples , poursuit la gestionnaire responsable des relations avec les Autochtones.

« La Ville d’Ottawa bâtit depuis longtemps des ponts avec les communautés, mais nous sommes toujours en apprentissage. » — Une citation de Lindsey McGregor, gestionnaire responsable des relations avec les Autochtones à la Ville d’Ottawa

Lindsey McGregor voit l’arrivée d’une spécialiste responsable des liens avec les Autochtones à la fois comme un soutien à cette mission et une intention de renouveler le plan de réconciliation qui concerne tous les Autochtones de la région, tout en préservant le protocole d'entente élaboré avec la Première Nation Algonquine Anishinabeg.

Une première spécialiste chargée des relations avec les Autochtones

La nouvelle spécialiste recèle les qualités requises afin de créer de belles relations et de comprendre les perspectives des communautés locales qui nous aideront à cibler les prochaines étapes , précise Lindsey McGregor.

Elle explique que sa collaboration avec sa collègue spécialiste permettra aussi de travailler avec les nombreux services de la Ville qui ont d’autant plus développé des relations avec les Autochtones.

Lindsey Kirby McGregor, gestionnaire responsable des relations avec les Autochtones à la Ville d’Ottawa Photo : Avec la gracieuseté de Lindsey Kirby McGregor