Billets de ski plus chers, main-d’œuvre plus rare à Québec

Alors que l'hiver approche à grands pas, plusieurs stations de ski ont commencé à recruter des travailleurs au cours des dernières semaines, et les besoins sont importants.

Sans chiffrer le nombre de postes vacants, le directeur Marketing et Communications des stations de ski Stoneham et Mont-Sainte-Anne, Hugues Leclerc, dit manquer de bras partout .

On a l'avantage de proposer de travailler dans différents départements , explique-t-il. On va engager des employés qu'on va leur donner plus d'heures pour différents départements. Les boutiques, les remontées, en restauration.

Comme plusieurs autres, l'entreprise a entamé des démarches afin de recruter des employés au cours des dernières semaines. Elle invite les candidats intéressés – peu importe le niveau d'aptitude en ski – à postuler.

Au pic de l'hiver, près de 1000 employés travaillent à Stoneham et Mont-Sainte-Anne.

Référencement, récompenses, horaires variables, journées portes ouvertes, tous les moyens sont bons pour attirer les travailleurs, selon Yves Juneau, président-directeur général de l'Association des Stations de ski du Québec (ASSQ).

Plusieurs stations de ski peinent à recruter des travailleurs. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La différence cette année, c'est qu'on a plus de gens à recruter, car [les employés] qui sont de retour réduisent leurs disponibilités pour le nombre d'heures à travailler , évoque-t-il.

Cette pénurie de main-d'œuvre n'épargne aucune station de ski. Même celles qui, comme Stoneham et Mont-Sainte-Anne, opèrent douze mois par année.

À la station touristique de Bromont, en Estrie, 380 postes restaient à pourvoir mardi dernier.

Billets plus chers

Votre billet de ski pourrait vous coûter entre 3 et 10 % plus cher cette année selon l' ASSQ .

Une telle hausse est inévitable selon l'organisme en raison de l'inflation et de la hausse des coûts d'opération.

Annuellement, la hausse moyenne des coûts depuis 2018 se situe aux alentours de 4 %.

La hausse du prix du carburant n'épargne pas les stations de ski. Photo : Radio-Canada / Jérémie Legault

Si je prends exemple des coûts d'électricité, l'an passé ç'a augmenté de plus de 21 %... on est conscients qu'on peut pas augmenter nos prix à ce niveau-là , précise Yves Juneau.

À Stoneham et au Mont-Sainte-Anne, la hausse du coût des abonnements et des billets pourrait attendre 6,5 % cette année, selon Hugues Leclerc.

Un sondage en ligne mené cet été auprès de 11 500 skieurs québécois pour le compte de l'association révèle que plus de 90 % des clients comptent revenir sur les pistes cette année. Une proportion similaire aux autres années, un signe encourageant , selon Yves Juneau.



Toutefois, ce même coup de sonde révèle que plusieurs risquent de se déplacer moins loin pour aller skier et de moins dépenser d'argent sur place dans les concessions alimentaires et les clubs-écoles, par exemple.

Yves Juneau s'attend à ce que plusieurs exploitants engrangent moins de revenus cet hiver.