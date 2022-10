Dominique Anglade présente les députés de sa garde rapprochée

Dans un communiqué envoyé aux médias, le PLQ annonce que quatre députés formeront la garde rapprochée de Mme Anglade soit Marc Tanguay, Monsef Derraji, Filomena Rotiroti et Enrico Ciccone.

Le député de LaFontaine, Marc Tanguay, assumera le poste de leader parlementaire sur les bancs de l’opposition officielle.

Il sera assisté dans ses fonctions du député de Nelligan, Monsef Derraji, qui hérite du poste de leader parlementaire adjoint.

Filomena Rotiroti, députée de Jeanne-Mance–Viger, agira à titre de whip en cheffe de l’opposition officielle.

Le député de Marquette, Enrico Ciccone, sera quant à lui président du caucus libéral.

Ce sont des personnes qui cumulent plusieurs années d’expérience et en lesquelles j’ai pleinement confiance. Le Québec fait face à des défis majeurs et les Québécois.e.s pourront compter sur une équipe libérale solide et dynamique à l’Assemblée nationale , déclare Dominique Anglade dans le communiqué au sujet de ses officiers parlementaires.

Assurant que l’équipe libérale est déterminée et prête à défendre les intérêts de tous les Québécois.e.s, dans toutes les régions du Québec , Mme Anglade doit annoncer bientôt la composition de son cabinet fantôme.

Rappelons que le Parti libéral du Québec, qui a connu l’une des pires performances électorales de son histoire au début du mois, n’a remporté que 21 sièges et 14,4 % des votes exprimés. Ce qui fut cependant suffisant, en vertu du mode de scrutin actuel, pour remporter le statut d’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec.

Cette contre-performance du parti aux élections générales place Mme Anglade dans une position difficile pour installer et maintenir son leadership au sein du parti.

La cheffe libérale s'est aussi attiré les foudres des autres partis d'opposition en refusant de soutenir une entente entre les partis représentés à l'Assemblée nationale destinée à permettre à Québec solidaire (QS) et au Parti québécois (PQ) d'être reconnus comme groupes parlementaires.