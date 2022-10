Le maire d’Ottawa Jim Watson promet de tourner la page de la politique

Pour sa dernière participation à la série des petits déjeuners du maire, mercredi matin, Jim Watson a décidé de déroger à la règle. Cette fois-ci, il était son propre invité, profitant de l’occasion pour prononcer son dernier discours central. Un discours durant lequel il est paru ému.

J’ai vu dans la foule des personnes qui m’ont aidé dans ma première élection, en 1991, des amis, ma sœur et des personnes qui m’ont aidé dans mon métier de politicien , a-t-il expliqué en entrevue à l’issue de son allocution.

Mais le maire l’assure toutefois : une fois la transition effectuée, le 15 novembre, la page de la politique sera définitivement tournée.

C’est un peu triste parce que j’ai fait mon travail comme député, conseiller et maire et c’est difficile de dire au revoir. Mais je ne veux pas être un politicien qui va toujours faire des commentaires et des critiques après chaque réunion du conseil. [...] C’est dans l’intérêt de toute la communauté que le conseil municipal réussisse.

« C’est le temps pour moi de dire au revoir à l‘hôtel de ville. » — Une citation de Jim Watson, maire d’Ottawa

Celui qui a livré - selon ses calculs - près de 500 discours officiels et presque autant d’allocutions plus confidentielles, a toutefois accepté de donner un conseil à la personne qui lui succédera.

Si mon successeur me demande un conseil, je lui dirais de ne pas se laisser enfermer dans son beau bureau. [...] De mon côté, j’ai essayé de passer au moins 50 % de mon temps hors des murs de l’hôtel de ville pour participer à différentes activités [...] Tu peux mieux comprendre ce qui se passe dans la communauté quand tu te rends dans la communauté.

Après quelques vacances, M. Watson entend d’ailleurs continuer à être actif dans la communauté.

Je pense que c’est important de continuer à contribuer à la communauté, participer comme bénévole

Aucune mention du bilinguisme d’Ottawa

Celui qui détient le record de longévité à la mairie d’Ottawa est revenu sur ces 12 dernières années dans un discours-fleuve, majoritairement en anglais.

Partageant certaines anecdotes, comme son grave accident de motoneige, en 2015, le maire est aussi revenu sur plusieurs accomplissements dont il s’est dit fier.

Le maire est revenu sur plusieurs accomplissements dont il s’est dit fier. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le train léger - même s’il a reconnu que des problèmes demeurent - la construction de logements abordables, le parc Lansdowne, sans oublier les grands événements qu’Ottawa a pu accueillir ces dernières années, notamment pour souligner le 150e anniversaire du Canada, ou les Junos en 2017, ont marqué ses mandats, a-t-il rappelé.

On fait beaucoup de progrès sur des dossiers sur lesquels il est difficile de bouger , a-t-il lancé.

En revanche, il n’a fait aucune mention du projet de loi sur le bilinguisme officiel à la Ville d’Ottawa ou de la francophonie.

« Quand je regarde les 12 dernières années, je suis fier de ce que nous avons accompli en travaillant tous ensemble. » — Une citation de Extrait du discours de Jim Watson, maire d’Ottawa

Le maire a également souligné les autres projets à venir : Lansdowne 2.0, le nouveau campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa, le développement des plaines LeBreton…

Bien qu’il assure vouloir tourner la page de la politique après les élections, Jim Watson a aussi glissé quelques flèches à certains candidats à sa succession, sans jamais les nommer.

Malheureusement, certains candidats qui se présentent à cette élection aimeraient que vous pensiez que nous vivons dans un village reculé qui n'a pas évolué. Ils préfèrent dénigrer Ottawa plutôt que de le construire, et je ne pense pas que ce soit juste pour nos résidents et nos propriétaires d'entreprises ou pour nos partenaires touristiques, qui travaillent jour et nuit pour attirer des visiteurs et remplir nos hôtels et nos restaurants.

Selon lui, le vrai leadership consiste à prendre des décisions difficiles et impopulaires qui sont bonnes pour l'avenir de la ville .

Et e suis fier que nous ayons avancé sur de nombreux projets importants durant mon mandat de maire , a-t-il ajouté.

Le maire d’Ottawa a toutefois encore du travail avant de céder sa place, puisqu’il comparaîtra devant la Commission sur l’état d’urgence dans les prochaines semaines.