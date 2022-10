Le petit New York néerlandais

Ponts suspendus, tours imposantes, marché public futuriste… Son centre, traversé par la Meuse et ses canaux, offre une vue saisissante où se côtoient les péniches, les bateaux-taxis et les vélos. Beaucoup de vélos.

La croissance de cette agglomération de 600 000 habitants est énorme. Mais son territoire est petit, ce qui oblige les autorités à faire preuve de créativité.

Le complexe d'habitation Little C Photo : Radio-Canada / Paul André St-Onge Fleurent

À première vue, un visiteur nord-américain n’est pas surpris d’y trouver, en plein centre, un complexe immobilier constitué d’une quinzaine de tours de différentes hauteurs. C’est le quartier Little C .

Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces immeubles de briques rouges au look d’anciennes manufactures recyclées sont en fait tout neufs. Avec ses escaliers extérieurs de métal noir, l’endroit nous plonge en plein Tribeca ou à Chelsea, c’est-à-dire… à New York !

Oui, c’est en effet inspiré de New York, nous confie l’architecte principal du projet, Cor Geluk. Mais le résultat est bien plus écologique. Les tours sont reliées par des passerelles et groupées trois par trois, ce qui permet de réduire le nombre d'ascenseurs. Avec une terrasse extérieure pour chaque trio sur les toits.

L'architecte principal du projet Little C, Cor Geluk. Photo : Radio-Canada / Paul André St-Onge Fleurent

Nous sommes une cinquantaine de personnes à partager cette terrasse , explique Jeroen Laven, un des 650 résidents, qui a accepté de nous faire visiter les lieux. Et il n’y a pas de querelles. Il y a des enfants, des personnes âgées, des gens de revenus et de milieux divers, et ça marche très bien , dit-il, tout sourire.

Lui et sa femme, Edith van Ewijk, ont quitté leur maison de banlieue il y a un peu plus d’un an pour venir vivre ici, en plein centre-ville. C’est un gros changement, mais j’en suis heureuse. J’aime bien l’appartement et notre nouveau mode de vie , dit-elle.

Je suis agréablement surpris parce que nous ne sommes pas dans une zone anonyme du centre-ville, ajoute Jeroen. Nous habitons dans une sorte de village au cœur de Rotterdam .

Jeroen Laven et Edith van Ewijk sur leur balcon Photo : Radio-Canada / Paul André St-Onge Fleurent

Tout le projet tient sur un hectare. Il y a 320 appartements, 8000 mètres carrés de bureaux et des commerces, un café, un restaurant, des ateliers. Le tout est entouré de pistes cyclables, de transports publics et d’un canal qui communique avec le port.

Il y a de la vie tout le temps, précise l’architecte Cor Geluk. La semaine, la fin de semaine, le jour, le soir. Pour la vie sociale, c'est important de faire un mélange.

Le reportage de Sylvain Desjardins

L’endroit est aussi ouvert sur le reste de la ville. Les commerces attirent des résidents des vieux quartiers voisins.

La grande innovation de ce site : il est bâti au-dessus de garages et de tunnels et, donc, au-dessus du sol. Pourtant, il y a de la végétation partout. C’est une des grandes caractéristiques de la densification à Rotterdam : l’aménagement d’espaces verts dans des lieux inhabituels, en particulier sur les toits…

Paul van Roosmalen, directeur du Programme de toits verts de Rotterdam Photo : Radio-Canada / Paul André St-Onge Fleurent

Il faut dire au départ que nous avons beaucoup de toits plats qui sont assez résistants dans cette ville , explique Paul van Roosmalen, grand manitou des toits verts à Rotterdam.

Il nous fait visiter un autre développement domiciliaire emblématique de Rotterdam, Groene Kaap , qui se traduit littéralement par Cap vert . C’est un ensemble de toits d’immeubles plats interreliés par des sentiers et des passerelles et truffé d'îlots de verdure, de platebandes luxuriantes et d’arbres matures.

« On a construit une structure étanche qui permet à toute la végétation de croître normalement tout en évitant les fuites d’eau sous les toits. » — Une citation de Paul van Roosmalen, directeur du Programme de toits verts de Rotterdam

Il y a, sous cette structure, un système de capture et de rétention d’eau qui permet d’alimenter les plantes, même par période de grande sécheresse. Le tout est relié aux radars météorologiques de la ville. Quand, à l’inverse, une forte pluie est attendue, le système libère automatiquement les réserves d’eau dans les égouts pour éviter les débordements.

C’est devenu la norme de construction des nouveaux immeubles. Les entrepreneurs acceptent de construire ces systèmes plus coûteux parce qu’ils voient bien que les acheteurs demandent ce type d’espaces verts , souligne fièrement Paul van Roosmalen.

Des programmes de subventions provenant de la Ville, mais aussi du gouvernement néerlandais et même de l’Union européenne, sont disponibles pour verdir les toits, anciens et nouveaux.

Mattjis van Ruijven, Directeur de la planification, Rotterdam Photo : Radio-Canada / Paul André St-Onge Fleurent

Autre ingrédient de la recette de densification néerlandaise : la promotion de modes de transports écologiques. Les nouveaux immeubles de la ville sont conçus pour favoriser le contact avec la rue.

On ne peut pas se rendre directement d’un garage souterrain à son appartement, ici , nous explique Mattijs van Ruijven, l’urbaniste en chef de la ville. Il n’y a pas de passage intérieur. Il faut sortir dehors pour rester en contact avec la ville. Ça peut inciter les gens à marcher davantage et, idéalement, les amener à délaisser leur auto et à opter pour le vélo ou le transport en commun.

Ce mordu de développement urbain est au centre de la politique de densification et de revitalisation de Rotterdam. La ville est en forte croissance et on essaie de rendre tout cela positif, ajoute-t-il. Pas seulement en construisant des habitations, mais en créant de l’emploi, en ajoutant des espaces verts, des loisirs, etc. C’est la règle pour tout nouveau projet.

Les premiers programmes de densification de Rotterdam visaient à attirer une clientèle aisée dans des appartements luxueux. Aujourd’hui, on fait l’inverse. Chaque nouveau projet doit comporter au moins 20 % de logements sociaux et une bonne moitié de logements abordables.

On ne cherche pas à transformer les quartiers. Nous voulons préserver leur caractère et même les améliorer tout en densifiant les espaces disponibles , dit Mattijs van Ruijven.

Cour intérieure du Complexe d'habitation «Little C» Photo : Radio-Canada / Paul André St-Onge Fleurent