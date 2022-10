Marcel Soulodre, alias M. Soul, de retour avec un album qui rend hommage au Manitoba

Cet album intitulé Hello out there! Le Manitoba vous répond! du nom d’une des chansons de l’album est un clin d'œil à Hergé, le dessinateur belge.

C'est une bande dessinée de 1936 que j’ai lue dans ma toute jeune enfance… Le titre était Le Manitoba ne répond plus. Ça m'impressionnait parce que c'est une bande dessinée que j'ai trouvée quand j'étais gamin à la bibliothèque de Saint-Boniface , raconte M. Soul.

J’avais peut-être 6 ans, je découvrais des Tintin, des Astérix, des Schtroumpfs, des Gaston, des Spirou et tout ça. Et justement, le titre de mon album est un clin d’œil à tout ça, car moi je réponds! , explique M. Soul.

L’album contient 11 titres dont 6 en anglais et 5 en français.

L’album aux sonorités folk, rock, soul et country parle du manque.

Il y a beaucoup de chansons qui parlent d’insatisfaction. Je pense qu'avec la pandémie, le fait de ne pas être capable de sortir, ça donne vraiment un manque pour la vie, comme on la voyait avant , confie M. Soul.

L'album se termine avec la chanson Irrational Man, qui porte sur l’histoire d’un homme qui travaille cinq jours et 40 heures par semaine. Et puis il souhaiterait faire quelque chose d'autre, mais il va survivre, car c'est un homme irrationnel… et ça, c'est tout à fait moi , relate M. Soul.

L’album Hello there! Le Manitoba vous répond! est disponible sur les plateformes d’écoute en ligne et à la demande, en passant par le site internet  (Nouvelle fenêtre) de M. Soul.

J'ai envoyé une centaine d'exemplaires à mon contact à Saint-Boniface, à Winnipeg. Donc on pourrait vous envoyer quelque chose par la poste si vous voulez quelque chose , rapporte l’artiste.

L’artiste qui habite dorénavant en France s’est établi en Alsace, près de la frontière avec l’Allemagne où il donne régulièrement des concerts.

Marcel Soulodre travaille dans le monde de la musique depuis plus de trois décennies. Il a su se démarquer en tant qu’auteur-compositeur-interprète bilingue, notamment grâce à son spectacle qui rend hommage au chanteur Johnny Cash.

Ça fait 18, 19 ans depuis que j'ai commencé ce spectacle. Et, l'an prochain, c'est le 20 e anniversaire, non seulement de mon spectacle, mais aussi de la mort de Johnny Cash , constate le musicien qui envisage d'ailleurs de revenir au Manitoba en 2023 pour y donner quelques concerts.

M. Soul tourne pour l’instant en France un nouveau spectacle, Blue Suede Shoes, qui invite le spectateur à revivre l’âge d’or du rock’n’roll.