Des rafales pouvant atteindre 90 km/h prévues dans le Sud de l’Ontario

Des vents forts pouvant atteindre 70 à 90 km/h sont attendus mercredi dans les régions de Toronto, Windsor et Niagara, notamment.

Ces rafales sont prévues à partir de l'après-midi et pourraient durer jusque durant la nuit, indique Environnement Canada, qui a diffusé des bulletins météorologiques spéciaux et des avertissements à ce sujet.

Les vents soufflant en rafales peuvent endommager les abris à parois souples, les tentes et les auvents , prévient Environnement Canada.

Les objets non fixés pourraient être projetés par le vent et causer des blessures ou des dommages. Des vents violents pourraient entraîner des pannes d'électricité et faire tomber des branches d'arbres , ajoute l'agence fédérale.

Il pourrait aussi y avoir des averses et des orages.

Des rafales dépassant 90 km/h sont possibles entre autres dans les régions d'Owen Sound, de Kincardine et de Goderich, avertit Environnement Canada. Dans ces régions aussi, les vents doivent baisser d'intensité en soirée ou durant la nuit.