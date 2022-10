Ottawa investit 8 M$ dans CanEst Transit, dans le port de Montréal

Il s'agit d'une nouvelle étape pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnements , a déclaré le ministre Alghabra lors d'une conférence de presse à Montréal.

Cet investissement permettra de doubler la capacité de l'usine de CanEst Transit et de diversifier l'offre de services de cette entreprise, spécialisée dans le nettoyage et la mise en conteneurs de produits agricoles.

Les installations de CanEst Transit dans le port de Montréal ont été bonifiées ces dernières années. Malgré tout, elles ne suffisent pas à la demande, a expliqué Marc-Aurèle Clapperton, directeur général de l'entreprise.

« Ce projet nous permettra d'augmenter le volume de manutention annuel, passant de 400 000 tonnes métriques à plus de 800 000 tonnes métriques de produits agricoles, ici, à l'élévateur de Montréal. » — Une citation de Marc-Aurèle Clapperton, DG de CanEst Transit

Plus de 35 000 conteneurs pourront être expédiés par année, soit plus du double des exportations actuelles.

L'investissement permettra à l'entreprise de créer 50 emplois à temps plein supplémentaires à l'usine et dans sa division des transports.

L'an passé, les exportations de grains canadiens à partir de ces installations totalisaient 300 000 tonnes, a pour sa part précisé Martin Imbleau, président et directeur général de l'Administration portuaire de Montréal (APM). Elles s'en vont partout sur la planète : en Chine, au Vietnam, ou en Indonésie.

Le conflit en Ukraine nous amène à réfléchir à toute l'importance que les céréales et les grains canadiens peuvent avoir sur la scène internationale , a ajouté M. Imbleau.

Les exportations faites par CanEst Transit sont constituées d'une centaine de produits : lentilles canadiennes avec ou sans OGM , fèves de soya de différents types, pois, lin, blé... Le tout, entreposé dans 91 silos différents.

CanEst Transit n'est pas seule à s'activer dans le port de Montréal; d'autres activités céréalières y sont menées, a spécifié M. Imbleau.

Deux crises à l'opposé l'une de l'autre

Bien que le port de Montréal ait connu moins de congestion que d'autres installations portuaires canadiennes ou américaines, il faut malgré tout y améliorer les infrastructures pour fluidifier les chaînes d'approvisionnement, insiste le PDG d' APM .

Car ces deux dernières années, le port de Montréal a connu coup sur coup deux crises complètement opposées.

En 2021, la crise était due à un manque de production et des conteneurs qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, a décrit Martin Imbleau. En 2022, les entrepôts se sont remplis et chez les détaillants, au port et dans les sites de production, c'était plein également .

Ces crises ont affecté de manière assez sévère les chaînes d'approvisionnement.

Plus d'infrastructures sont requises et c'est la raison pour laquelle le Port de Montréal entend travailler avec acharnement pour réaliser son projet d'expansion sur la Rive-Sud, à Contrecœur , a conclu Martin Imbleau. L'appel de qualification international pour mener à bien ce projet d'agrandissement s'est clos en mai dernier.

Le futur terminal à conteneurs de Contrecoeur pourra accueillir deux cargos à la fois. Il sera aménagé un kilomètre en amont du terminal de vrac, à la limite de Verchères. Photo : Port de Montréal

Le point de rupture

Ces perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ne sont pas uniques à Montréal. Un groupe de travail national a déclaré, la semaine passée, que la chaîne d'approvisionnement des transports du Canada approche de son point de rupture .

Pour y remédier, le gouvernement et l'industrie doivent agir de toute urgence afin de réduire la congestion dans les ports, remédier à la pénurie de main-d'œuvre et protéger les passages frontaliers et d'autres points clés contre les perturbations.