Prix du Gouverneur général : Dominique Fortier et Larry Tremblay parmi les finalistes 

Le Conseil des arts du Canada a dévoilé mardi la liste des 70 finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général pour l’année 2022. Parmi les auteurs et autrices francophones qui se distinguent, on compte notamment Larry Tremblay, Alain Farah, Marie-Claude Verdier, Charlotte Biron et Dominique Fortier.

Au total, 35 œuvres de langue française et 35 œuvres de langue anglaise ont été retenues dans 7 catégories : romans et nouvelles, poésie, théâtre, essais, littérature jeunesse/texte, littérature jeunesse/livres illustrés et traduction.

Du côté des romans et nouvelles francophones en lice, on retrouve Tableau final de l’amour, de Larry Tremblay; Sans refuge, de Maryse Andraos; Mille secrets mille dangers, d’Alain Farah; Les ombres blanches, de Dominique Fortier, et Jardin radio, récit autobiographique de la jeune autrice Charlotte Biron s'inspirant de sa lutte contre une tumeur à la mâchoire.

Charlotte Biron Photo : Justine Latour, Le Quartanier

Parmi les autres finalistes, on peut souligner Marie-Claude Verdier et sa pièce de science-fiction Seeker dans la catégorie théâtre ainsi que Maya Cousineau Mollen et son deuxième recueil de poésie, Enfants du lichen, écrit en mémoire des enfants et femmes autochtones qui ont disparu et de la crise des Wet'suwet'en survenue en 2020.

Les 14 livres gagnants de 2022 seront annoncés sur la page livresgg.ca  (Nouvelle fenêtre) le 16 novembre 2022. Les auteurs et autrices dont le livre est sélectionné comme gagnant recevront un prix de 25 000 $.