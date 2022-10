Pour plus de diversité en littérature

Celle qui est aussi vice-présidente, créativité inclusive à l’agence Cossette explique que d’accueillir une diversité de voix paraît surtout difficile quand on fait partie de la majorité et qu’il faut faire de la place aux autres. Là, ça devient compliqué, car on se rend compte rapidement du manque de connaissances par rapport à tous les types d’expériences et de culture qu’on trouve [dans la société]. Cela dit, la volonté et l’acte de faire de la place, c’est très simple , soutient Chris Bergeron.

Pour améliorer la diversité dans un milieu, notamment celui de la littérature, elle pense qu’il faut d’abord s’avouer qu’on a tendance à reproduire un certain nombre de codes et d'expériences. Il y a des alertes qu’il faut savoir reconnaître.

« Quand on est dans une maison d’édition et que tous les auteurs et autrices se ressemblent, c’est un signe. Quand il y a plus d’hommes que de femmes, c’est un signe. Que tout le monde est blanc, c’est un signe que quelque chose ne va pas. Savoir le reconnaître est important. » — Une citation de Chris Bergeron

Cependant, Chris Bergeron admet que beaucoup de maisons d’édition le reconnaissent de nos jours. Le défi est maintenant d’aller trouver ces voix différentes.

Pour trouver ces nouveaux talents, il faut sortir des sentiers battus et regarder du côté du numérique ainsi que des réseaux sociaux. Il faut connaître un peu l’underground pour aller au-delà des endroits habituels. Quand on fait cet effort, on se rend compte qu’il y a une richesse qui, jusqu’à récemment, était un petit peu ignorée.

Avoir des modèles pour s’inspirer

L’autrice pense que les personnes qui se sentent exclues doivent aussi être proactives, mais le poids ne repose pas sur leurs seules épaules. Souvent, le manque de modèle n’encourage pas les personnes issues de la diversité à imaginer que publier un livre est possible pour elles.

Chris Bergeron se sert de son propre exemple pour illustrer ses propos. Je ne voyais nulle part des voix transgenres, donc je pensais que le monde de l’édition québécoise ne s’y intéressait pas. L’idée même de publier un roman me semblait tout simplement absurde.

Comment a-t-elle eu la chance d’y arriver? Son éditrice est venue à l’une de ses conférences et l’a contactée quelques semaines plus tard pour lui proposer l’écriture d’un livre. Elle est venue me chercher. C’est une commande. Sinon, je ne l’aurai pas fait et je me serai dit que cette industrie n'était pas pour moi.

Elle ajoute qu’il faut également accepter le fait que toutes les personnes n’ont pas le même niveau d’expérience. Il faut leur donner le temps d’apprendre.

Les prix, un rôle important

Pour Chris Bergeron, le rôle d’un prix comme celui de la nouvelle peut aussi être très pertinent pour ouvrir les portes à la diversité. En tant que membre du jury, ça m’intéresse de lire des histoires que je n’ai jamais lues sur des sujets peu documentés ou avec des points de vue peu communs , explique-t-elle.

« Quand on cherche l’originalité, la diversité devient presque une force. L’authenticité du message est aussi intéressante. » — Une citation de Chris Bergeron

Elle apprécie les auteurs et les autrices qui cassent les codes, qui s’attaquent aux barrières. Ça peut être des gens venant de la diversité, de l’immigration, des femmes dans un monde d’hommes, des gens qui ont un handicap...

Naturellement, ces personnes peuvent avoir une histoire différente et pertinente à raconter. Elles ont une expérience qui brûle à l’intérieur. Une flamme qui peut nourrir quelque chose de très intéressant d’un point de vue littéraire. Cette écriture de combat et d’affirmation de l’être m’intéresse , affirme Chris Bergeron.

Le livre de Chris Bergeron Valide a été publié en janvier dernier aux éditions Philippe Rey et paraîtra à l'automne 2023 en traduction à House of Anansi Press pour le Canada anglais et les États-Unis. Valide est aussi en cours d'adaptation cinématographique. Chris Bergeron est dans le processus d’écriture de Vandale, la suite de Valide et de Vaillante, dont la sortie est prévue à l’automne 2023.

