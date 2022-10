Nouveau partenariat pour améliorer l’accès aux soins de santé primaires en N.-É.

L'amélioration des soins de santé est le problème le plus pressant pour les Néo-Écossais , reconnaît le premier ministre, Tim Houston.

« Nous avons besoin de nouvelles idées pour résoudre des problèmes de longue date! » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

L’argent va servir à appuyer un partenariat entre les centres de médecine familiale de Dalhousie et Santé Nouvelle-Écosse qui a déjà aidé plus de 780 personnes dans les communautés de Fairview, Armdale, Spryfield, Herring Cove et Halifax Chebucto a trouvé un fournisseur de soins primaires.

Le financement va aider les nouveaux diplômés et les nouveaux médecins de la province à établir leur pratique, en commençant dans les centres de médecine familiale de Dalhousie.

Les médecins pourront acquérir de l'expérience en travaillant aux côtés d'autres fournisseurs de soins, comme des infirmières, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes.

Puis après avoir travaillé au sein de ces centres, les médecins seront soutenus dans la transition vers leur propre pratique et pourront garder leur liste de patients.

La province affirme que le financement offre aussi des opportunités de mentorat aux nouveaux médecins et un soutien administratif pour l’enregistrement des dossiers des nouveaux patients. Ce qui leur permet de se concentrer sur les soins aux patients .

Le jeune père de famille Michael MacDonald fait partie des gens qui ont déjà bénéficié de cette approche.

Je suis tellement soulagé d'avoir enfin un médecin de famille pour moi, ma femme et mes enfants , dit-il.

J'ai pu partager nos antécédents médicaux avec une infirmière par téléphone. Ça nous a évité de nous déplacer pour avoir à rencontrer le médecin seulement pour partager cette même information.

Michelle Thompson est ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse et ministre responsable du Bureau du recrutement des professionnels de la santé. Photo : Radio-Canada / Robert Short

La ministre de la Santé et du Mieux-être de la province, Michelle Thompson dit que la Nouvelle-Écosse doit repenser sa manière d'offrir les soins si elle veut desservir un plus grand nombre et attirer les professionnels.

Ces projets aideront les médecins à s'enraciner dans nos communautés et à aider les patients à recevoir de bons soins , dit-elle.

Elle dit que le modèle des centres de santé de Dalhousie sera reproduit hors de la métropole. La province est en discussion avec trois centres de santé en région.

La responsable de la médecine familiale à l’Université Dalhousie ne cache pas sa joie devant cet appui au centre de médecine familiale. La Dre Katherine Stringer est reconnaissante de pouvoir faire une différence en s’associant avec Santé Nouvelle-Écosse.

Nous attendons avec impatience l’impact futur de cette collaboration sur les soins primaires pour les Néo-Écossais , dit-elle.

Réactions des partis d'opposition

Le chef du parti libéral de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill attend de voir si les résultats promis vont se concrétiser avant de se réjouir.

Zach Churchill espère que ce partenariat va attirer plus de médecins et permettre de desservir plus de Néo-Écossais. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le succès de ce partenariat va se mesurer par le nombre de nouveaux médecins que ça va attirer dans notre province et le nombre de personnes que ça va permettre de retirer de la liste d’attentes pour un médecin de famille , dit-il.

Zach Churchill déplore aussi que le premier ministre ne semble pas prendre au sérieux cette liste des personnes en attente qui a atteint près de 105 000 personnes.

Tim Houston dit que ce nombre n’est peut-être pas représentatif des réels besoins puisque certaines personnes demeurent sur la liste même après avoir vu par exemple une infirmière praticienne.