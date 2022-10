Daniel Lemire célèbre 40 ans de carrière avec un nouveau spectacle

Sur scène, Daniel Lemire sera accompagné d’un musicien et promet un tour de l’actualité, en plus de ramener certains de ses personnages marquants, comme Yvon Travaillé, l’Oncle Georges et Ronnie Dubé.

Celui qui s'est fait connaître aux Lundis des Ha! Ha! en 1982 sera notamment à la salle Albert-Rousseau, à Québec, le 4 avril et à l’Espace St-Denis, à Montréal, les 26 et 29 avril 2023.

Les billets sont en vente dès maintenant.