Le cimetière d’étoiles de la Voie lactée dévoilé

Ces vestiges d'étoiles présentent une distribution et une structure différentes de celles de la galaxie visible , explique dans un communiqué David Sweeney, doctorant de l’Institut d’astronomie associé à l'Université de Sydney et auteur principal des travaux publiés dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Si le monde galactique souterrain ne prend pas l’apparence spirale de notre galaxie, il en épouse quand même grossièrement la forme. Plus diffus, ce fantôme de galaxie s’étend sur une région trois fois plus large que le disque galactique.

Voie lactée 101 Au centre de la galaxie se trouve un noyau brillant, appelé bulbe, d’où partent des bras spiralés qui forment un immense disque aplati.

Au centre du bulbe se trouve Sagittarius A*, un trou noir supermassif.

Le bulbe et le disque sont entourés par une région de forme sphérique appelée le halo .

. La galaxie comprend plus de 100 milliards d’étoiles, des poussières et des gaz interstellaires.

Notre Soleil est situé sur l'un des bras spiraux, à environ 27 000 années-lumière (1 AL = 9460 milliards de kilomètres) du centre de la Voie lactée.

La Voie lactée observée par le télescope Gaïa. Photo : ESA

Nécropole céleste

La carte créée par les astrophysiciens australiens montre où se trouvent les étoiles à neutrons et les trous noirs stellaires qui se forment lorsque des étoiles massives – plus de huit fois plus grosses que notre Soleil – épuisent leur combustible et s'effondrent sur elles-mêmes.

Cette réaction d'emballement fait exploser les couches extérieures des étoiles massives dans des supernovas, tandis que leurs noyaux continuent à se comprimer sur eux-mêmes jusqu'à ce que, selon leur masse au départ, ils deviennent une étoile à neutrons ou un trou noir , explique le communiqué.

Représentation en couleurs de la Voie lactée visible (à droite) et du monde souterrain galactique (à gauche). Photo : Université de Sydney

C’est en grande partie sa masse qui détermine si une étoile deviendra une étoile à neutrons ou un trou noir.

Dans le premier cas, le noyau est si dense que les électrons et les protons sont contraints de se combiner au niveau subatomique pour former des neutrons, comprimant ainsi sa masse totale dans une sphère plus petite qu'une ville.

Dans le deuxième cas, lorsque la masse de l'étoile d'origine fait plus de 25 fois celle de notre Soleil, son effondrement se poursuit jusqu'à ce que le noyau soit si dense qu'il se transforme en un trou noir.

Ces deux types de cadavres stellaires, qui représenteraient à peine environ 1 % de la masse stellaire de la Voie lactée, déforment l'espace, le temps et la matière qui les entourent.

Depuis la naissance de la Voie lactée, des milliards d'étoiles sont nées et mortes. La simulation indique que près d'un tiers de ces étoiles ont été projetées hors de la galaxie et se trouvent maintenant dans le milieu intergalactique.

Ces expulsions représenteraient environ 40 % de toutes les étoiles à neutrons produites, mais seulement 2 % des trous noirs stellaires durant toute l’évolution de la galaxie. […] Au total, environ 0,4 % de la masse stellaire de notre Voie lactée l’aurait quittée depuis sa naissance , notent les scientifiques.

Coroners cosmiques

C’est en recréant soigneusement le cycle de vie complet des étoiles disparues que les astrophysiciens ont établi la première carte détaillée montrant où se trouvent leurs restes.

Au départ, ce travail n’était pas facile, puisque les scientifiques ne savaient pas où chercher. Les étoiles à neutrons et les trous noirs les plus anciens ont été créés lorsque la galaxie était plus jeune et présentait une forme différente. Ils ont ensuite été soumis à des changements complexes s'étalant sur des milliards d'années , affirme le professeur Peter Tuthill, qui signe également l’étude.

« Les étoiles à neutrons et les trous noirs les plus anciens sont comme des fantômes qui hantent encore une maison démolie il y a longtemps. Ils sont donc plus difficiles à trouver. » — Une citation de Peter Tuthill, université de Sydney

Le doctorant David Sweeney ajoute qu’il existe une autre difficulté qui complique notre capacité à établir la distribution des étoiles mortes : les explosions de supernova sont asymétriques, si bien que les restes sont éjectés à grande vitesse, jusqu'à des millions de kilomètres par heure, dans des directions aléatoires à chaque objet.

« C'est un peu comme au billard. Si vous savez dans quelle direction la balle est frappée, et avec quelle force, alors vous pouvez déterminer où elle va s’arrêter. Mais dans l'espace, les objets et les vitesses sont beaucoup plus grands. De plus, la table n'est pas plate, et les restes d'étoiles suivent des orbites complexes à travers la galaxie. » — Une citation de David Sweeney

De plus, il n'y a pas de friction dans l’espace, ce qui fait que les objets ne ralentissent jamais.

« Presque tous les vestiges qui s’y sont formés sont toujours là, glissant comme des fantômes à travers l'espace interstellaire. » — Une citation de David Sweeney

Pour réussir à les localiser, l’équipe a d’abord utilisé les données récoltées auprès d’étoiles à neutrons et trous noirs récemment découverts dans la forme galactique actuelle.

Elle a ensuite codé les lieux de naissance et de mort des étoiles plus anciennes pour estimer leur dispersion durant l'évolution de la galaxie.

Le résultat final est une carte de distribution de la nécropole stellaire de la Voie lactée qui surprend ses créateurs puisqu’elle ne correspond pas tout à fait à l’apparence de la Voie lactée visible.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La Voie lactée (image du haut) et le monde souterrain galactique (image du bas). Photo : Université de Sydney/SIfA

Sur les cartes modélisées (voir les images ci-dessus), les bras en spirale caractéristiques de la Voie lactée (image du haut) ont disparu dans le monde souterrain galactique (image du bas). Ces derniers ont entièrement disparu en raison de l'âge de la plupart des vestiges et des effets de flou associés aux explosions des supernovas qui les ont créés.

David Sweeney veut maintenant se servir de ces nouvelles connaissances pour mettre au point des modèles encore plus précis du monde souterrain galactique.