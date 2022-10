Jocelyn Thibault à la tête de Hockey Canada?

Rappelons que mardi, le président et chef de la direction, Scott Smith, a quitté la fédération nationale, secouée par plusieurs affaires d'agressions sexuelles alléguées. Le départ du PDG est immédiat. Tous les membres du conseil d’administration se sont retirés aussi. Ces derniers resteront en poste jusqu'à l'élection des nouveaux administrateurs, prévue le 17 décembre prochain.

L'entraîneur du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien, croit que Jocelyn Thibault, l'actuel directeur général de Hockey Québec, serait un bon candidat pour occuper le poste vacant à Hockey Canada.

C'est ce que Jocelyn Thibault est en train de faire avec Hockey Québec. J'en ai pas parlé avec lui, mais c'est une des personnes qu'ils vont appeler pour voir s'il a de l'intérêt. Ça prend quelqu'un qui a une vision des choses. Il est très bon là-dans pour changer un leadership et pour changer la culture. Il l'a fait avec Hockey Québec , a-t-il dit au micro de Par ici l'info.

« Le monde l'oublie, mais ça a brassé à Hockey Québec. Ils voulaient changer la culture et Jocelyn l'a fait. C'est quelqu'un qui peut être un bon candidat pour ce poste-là. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur du Phoenix de Sherbrooke

À écouter : Entrevue avec Stéphane Julien à Par ici l'info

Danielle Sauvageau prête à relever le défi

En entrevue à 24/60 mardi, l'entraîneuse et analyste Danièle Sauvageau a indiqué que le ménage et la reconstruction devaient se poursuivre. Elle se dit prête à y contribuer non seulement en travaillant avec l'élite du hockey féminin, mais aussi dans un rôle au sein de la fédération nationale.

J'ai à peu près toujours levé la main en disant que je suis là pour vous servir, que ce soit au conseil d'administration ou même au cœur de la gestion, du leadership principal, a affirmé Mme Sauvageau. Je pense que les deux prochaines semaines et les prochains mois nous dicteront la suite, mais nous sommes là pour servir, évidemment, et ces gens-là le savent.