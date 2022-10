Le coup de balai chez Hockey Canada salué dans Chaudière-Appalaches

L’organisme qui encadre la pratique du hockey dans la région de Chaudière-Appalaches croit que les départs au sein de la haute direction de Hockey Canada ouvrent la voie au changement de culture réclamé à tout vent dans le sport et ses instances.

Je pense que c'était inévitable. Il y avait beaucoup de pression et on attendait beaucoup plus au niveau du plan d'action qui avait été mis en place par Hockey Canada. Donc, je pense qu'il fallait peut-être avoir un nouveau souffle pour vraiment changer la culture , confie en entrevue à Première heure le directeur général de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, Éric Turcotte.

Selon lui, ce changement de culture passe notamment par une plus grande transparence et reddition de comptes de la part des membres et des dirigeants de Hockey Canada, mais aussi par des programmes de sensibilisation en matière d’inconduite sexuelle.

Un bout de chemin à faire

À l’instar des autres sphères de la société, le milieu du hockey, insiste M. Turcotte, doit faire son examen de conscience et prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre les violences sexuelles et mettre fin à la culture du silence incarnée par les dirigeants démissionnaires de la fédération nationale.

La semaine dernière, Hockey Québec est devenue la première fédération provinciale à retirer sa confiance à Hockey Canada. Photo : Hockey Québec

Je pense que le hockey, il faut qu'il fasse son bout de chemin là-dessus avec des programmes de sensibilisation pour les jeunes pour être capable de vraiment bien comprendre tout ce malaise-là qu'on peut faire vivre à certaines personnes , fait valoir Éric Turcotte.

« Il faut que tout le monde puisse dire que ces choses-là, on n'en veut plus, que c'est inacceptable, qu'on soit dans n'importe quel milieu » — Une citation de Éric Turcotte, directeur général, Hockey Québec-Chaudière-Appalaches

Hockey Canada a annoncé mardi le départ de son président et chef de la direction, Scott Smith, ainsi que le retrait de tous les membres du conseil d’administration.

Les appels à la démission de M. Smith et des autres dirigeants s’étaient multipliés au cours des derniers mois dans la foulée des nombreuses affaires d’agressions sexuelles alléguées ayant ébranlé l'association.

Fonds secrets

Il a entre autres été révélé que Hockey Canada disposait de deux fonds secrets visant à indemniser des victimes d’agressions sexuelles commises par ses membres.

Hockey Canada a annoncé le départ de son président et chef de la direction, Scott Smith (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

C’est à l’aide de ces sommes que l’organisation a pu conclure une entente à l’amiable avec une présumée victime d’un viol collectif qui aurait été commis par huit joueurs d’Équipe Canada junior en 2018 à London, en Ontario.

Éric Turcotte est d’avis que les futurs dirigeants de Hockey Canada devront arriver avec un plan d’action concret, réaliste et faisable s’ils veulent regagner la confiance des parents, des joueurs et des fédérations provinciales.

C’est certain que c'est une tache au dossier du hockey en général [...] Présentement , il y a des démissions, mais je pense qu’à long terme, il faut qu'il y ait des façons de faire qui changent, qui ne se reproduisent plus , insiste le directeur général de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches.

Avec la collaboration d’Alex Boissonneault