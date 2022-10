La C.-B. propose un plafonnement permanent des frais de livraison des Uber et compagnie

Des restaurateurs et propriétaires de bar de la Colombie-Britannique poussent un soupir de soulagement alors que le gouvernement provincial a déposé un projet de loi pour implanter de manière permanente le plafonnement des frais de livraison des services comme Doordash, Uber Eats ou Skip the Dishes.

Victoria a annoncé ce changement en citant les défis qui frappent le secteur de la restauration depuis la pandémie.

Un plafonnement temporaire avait été mis en place en décembre 2020, alors que les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 forçaient une grande partie des joueurs du milieu à se tourner vers les services de livraison et que des commissions pouvant atteindre 30 % du total de la commande leur étaient facturées par ces entreprises.

À l’époque, deux plafonnements ont été imposés : l’un de 15 % pour la nourriture et l’autre de 5 % pour les services additionnels. La loi proposée établirait un plafonnement total de 20 % de façon permanente.

Si le projet de loi est adopté, les entreprises n’auraient pas le droit de réduire le paiement du livreur dans le but de compenser les frais plafonnés.

Alors que les prix de la nourriture et de la main-d’oeuvre sont en hausse partout dans le monde, les restaurants de la Colombie-Britannique ont besoin de soutien pour assurer des prix abordables et des entreprises de livraison qui ne facturent pas des frais injustes , a déclaré Ravi Kahlon, le ministre du Travail, dans un communiqué publié le 6 octobre.

Solomon Siegel, qui est copropriétaire du restaurant Pagliacci’s, à Victoria, dit qu’il voit ce projet de loi d’un bon œil, mais qu'il demeure important pour les restaurants de négocier des prix qui fonctionnent pour eux.

C’est une source de revenu supplémentaire, ce qui est très important [...] et c’est de la visibilité et c’est un peu la manière de faire présentement. Alors tu en as besoin, mais la clé c’est de négocier les frais de livraison , précise-t-il.

Il ajoute que la demande pour les repas livrés a tellement augmenté qu’il a dû embaucher du nouveau personnel pour tenter d'y répondre.

On ne peut même pas répondre au volume qui vient d’une seule application, donc nous n’utilisons qu’Uber présentement , dit-il.

Troy Barnavy, propriétaire de Sült Pierogi Bar, explique que la nouvelle loi aidera les restaurateurs à travailler en collaboration avec les applications de livraison.

Avec la COVID, on est devenu dépendant aux applications de livraison pour survivre, ce qui met beaucoup de pouvoir entre leurs mains, car ils avaient le gros bout du bâton , précise-t-il. On ne veut pas être escroqué .

CBC a tenté de contacter Skip the Dishes et Uber pour obtenir un commentaire, mais aucune réponse n'avait été reçue au moment de la publication.

Les plafonnements temporaires, qui ont été prolongés en septembre et en décembre 2021, vont expirer le 31 décembre prochain.

Avec des informations de On the Island