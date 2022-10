Les plans finaux de la nouvelle bibliothèque de Saskatoon sont dévoilés

Après plus de quatre ans de planification et de consultations publiques, la conception définitive de la nouvelle bibliothèque publique de Saskatoon a été présentée aux citoyens le 11 octobre.

La nouvelle bibliothèque, qui sera située sur la 2e Avenue, entre la 24e et la 25e rue, comportera quatre étages.

Selon le site web de la bibliothèque, on trouvera au rez-de-chaussée des chaises de lecture décontractées ainsi que des tables pour ordinateurs portables qui donneront sur des espaces verts.

Le hall d'entrée principal de la bibliothèque mettra au jour sa structure de bois en référence aux maisons de bois ronds des Métis. Photo : SASKATOON PUBLIC LIBRARY

L'étage juste au-dessus sera destiné aux enfants et aux adolescents.

La galerie d'art de la nouvelle bibliothèque exposera les artistes locaux. Photo : SASKATOON PUBLIC LIBRARY

On trouvera ensuite un espace où lire et étudier en silence, et, au dernier étage, une galerie d’art exposera les œuvres des artistes locaux. C'est aussi sur cet étage qu'un cercle de contes autochtones sera aménagé, où il sera possible de tenir des cérémonies de purification par la fumée.

La future bibliothèque aura un cercle de contes autochtones. Photo : SASKATOON PUBLIC LIBRARY

En plus des différents espaces de lecture, le bâtiment sera doté d'un théâtre, d'une salle communautaire et d'un laboratoire d’innovations.

Le design extérieur de la bibliothèque s’inspire d’un tipi des Premières Nations et sera composé de panneaux de verres transparents et opaques.

L'intérieur exposera la structure de bois du bâtiment, en référence aux maisons de bois rond des Métis.

Dans un commniqué de presse, la présidente-directrice générale de la bibliothèque de Saskatoon, Carol Cooley, affirme que le design de la bibliothèque représente la ville de Saskatoon, ses peuples et son histoire, et réaffirme son engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie et la création de liens communautaires .

La construction doit débuter au printemps 2023 et la bibliothèque doit ouvrir en 2026.

Le coût de ce projet est de 134 millions de dollars.