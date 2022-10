Au niveau de la ressource, ce qu’on a constaté, c’est qu’il y a probablement des débarquements qui ont baissé de l’ordre de 30 %. J’ai parlé à quelques pêcheurs d’expérience et c’est ce qu'ils m’ont dit , affirme Luc LeBlanc au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Luc LeBlanc, conseiller aux pêches de l'UPM, affirme que la saison 2022 dans la zone 25 a été « pas mal difficile » (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

M. LeBlanc explique que les pêcheurs ont passé beaucoup moins de temps en mer cette saison comparativement à la saison précédente, afin de réduire leurs dépenses.

Les pêcheurs sont sortis habituellement tous les deux jours contrairement à tous les jours l’an passé. Ça, c’est sûr et certain que ça va avoir un effet néfaste sur les débarquements. Évidemment, un bateau attaché à son quai est un bateau qui ne pêche pas , indique le conseiller aux pêches.

Rappelons que la saison a commencé avec quelques jours de retard en raison du mauvais temps. Puis, plus récemment, la tempête Fiona a aussi fait perdre du temps aux pêcheurs ainsi que des milliers de casiers.

Un bateau de pêche au homard au quai à Stanley Bridge à l'Île-du-Prince-Édouard le 25 septembre 2022, après le passage de la tempête Fiona. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Luc LeBlanc rappelle que les débarquements de homard de la zone 25 ont atteint des sommets historiques ces dernières années. Il est possible, selon lui, que le stock de homards dans le secteur ait atteint un plateau, mais il faudrait plus de données du ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour le confirmer.

Toutes les années, il y a un sondage fait par le MPO par rapport à la biomasse dans le détroit de Northumberland. Donc, il faudra en principe attendre de voir quels seront les résultats de ce sondage l’été prochain , dit-il.

L'ouverture de la saison dans la zone 25 devait avoir lieu le 9 août, mais elle a été reportée au 11 août à cause de conditions météorologiques défavorables. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Si la ressource continue de diminuer durant les prochaines années, ajoute Luc LeBlanc, il y aura forcément moins de travail pour les employés des usines de transformation.