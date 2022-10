Étudiants internationaux : la levée du plafond des heures de travail bien accueillie

Selon le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, plus de 500 000 étudiants internationaux pourront travailler plus de 20 heures par semaine jusqu’au 31 décembre à travers ce projet pilote.

L’étudiant au Sask Polytech, Ajith Aeilias, compte augmenter ses heures de travail à la pizzeria où il travaille actuellement.

« Il y a eu plusieurs hausses de prix comme ceux du loyer et des aliments. Les étudiants internationaux doivent subir ces hausses et cette approche va aider. Le gouvernement aurait dû prendre cette décision beaucoup plus tôt. »